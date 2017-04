Ligue 1 - Le SM Caen fait appel au coach mental Denis Troch

Reconverti depuis huit ans comme coach mental, Denis Troch est appelé pour aider le SM Caen à négocier les quatre derniers matchs de la saison et éviter la relégation en Ligue 1. L'ancien entraîneur adjoint du PSG travaille déjà ponctuellement avec Le Havre depuis février.

Avec deux points pris sur les sept dernières journées, le SM Caen est désormais 17e avec un pt d'avance sur le barragiste à quatre journées de la fin. Le club normand a fait appel aux services de Denis Troch pour aider un groupe caennais qui reste sur quatre défaites à domicile au moment de recevoir Marseille dimanche.

Le club Normand confirme l'information révélée ce vendredi matin dans les colonnes de L'Equipe. Denis Troch travaille auprès du groupe professionnel sans apporter d'autres détails.

L' ex entraîneur de Laval et du Havre et ancien adjoint du PSG sous l'ère Arthur Jorge s'est reconverti depuis 2009 comme coach mental. Il a crée sa société H-Cort Performance en 2010 et travaille ponctuellement sur la préparation mentale des joueurs du HAC depuis février.

Le SM Caen avait déjà fait appel en 2014-2015 à un coach-conseil, Gérard Baglin, pour apporter un regard extérieur. Les footballeurs caennais avaient effectué leur seconde partie de saison en boulet de canon (31 pts en 18 journées) et sauvé leur place dans l'Elite.