Ligue 1 - Le SM Caen a revu sa copie pour la nouvelle saison

17e la saison passée et sauvé du barrage de maintien grâce à un but de Rodelin dans les arrêts de jeu de la dernière journée à Paris (1-1), le SM Caen espère connaître une saison plus sereine. Il a pour cela remanié son équipe mais également repensé sa préparation et son recrutement.

Pour son déplacement à Montpellier en ouverture de sa quatrième saison consécutive en Ligue 1, le SM Caen ne devra se passer que d'un joueur en raison d'une blessure (Baissama Sankoh, victime d'une élongation et absent encore trois semaines) et de deux suspendus (Ismaël Diomandé et Damien Da Silva) au terme de sa préparation.

"Cela fait très longtemps qu'on n'avait pas eu un stage de cette qualité-là"

"Cela fait très longtemps qu'on n'avait pas eu un stage de cette qualité-là, estime patrice Garande, ce qui a été un petit peu confirmé par nos premiers matchs de préparations. Cela a permis d'intégrer les nouveaux sur les principes de jeu. C'est dû à un changement qu'on a souhaité avec le staff sur le contenu et la forme de la préparation. On n'a fait qu'un stage cette année plutôt que d'en faire deux avec deux semaines pleines de préparation."

"On a aujourd'hui un groupe homogène sur le plan physique et athlétique"

"Cela nous a permis de gérer les formes des uns et des autres. On s'est beaucoup servi de la saison dernière où des joueurs étaient arrivés en retard dans la préparation. Cette année on a anticipé ça avec des programmes individualisés. On a aujourd'hui un groupe homogène sur le plan physique et athlétique."

Si le recrutement n'est pas encore terminé avec des départs attendus ( "Je considérerai que Yann Karamoh est à ma disposition le 31 août") ou souhaités (Prêts pour Jordan Nkololo et Valentin Voisin) et des arrivées espérées (2 voire 3 joueurs), il a cependant permis l'intégration rapide des six nouveaux joueurs. Il s'agit là encore d'une leçon tirée de la saison passée.

"On s'est servi de l'expérience de l'année dernière"

"Ca aussi, c'est nouveau pour le SM Caen, explique Patrice Garande. Pendant longtemps quand on reprenait l'entraînement, on avait notre effectif et on pouvait travailler quand on débutait le championnat. L'année dernière, ce n'était pas le cas. On s'est servi de l'expérience de l'année dernière."