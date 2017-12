Ligue 1 - Le SM Caen se rend à Toulouse avec un flanc gauche amoindri

Le Stade Malherbe de Caen se déplace à Toulouse lors de la 17e journée de Ligue 1. Pour ce déplacement, les footballeurs caennais devront se passer de Vincent Bessat, de Hervé Bazile et d'Adama Mbengue (suspendu)

Le Stade Malherbe de Caen devra encore se passer de joueurs précieux à gauche pour se rendre à Toulouse. Hervé Bazile a besoin d'une semaine supplémentaire et ne reprendra que le 12 décembre. Sorti sur une nouvelle blessure face à Bordeaux (1-0), Vincent Bessat devrait joueur une mi-temps en réserve ce samedi contre Bayeux. Quant à Adama Mbengue, le latéral gauche caennais est suspendu.

Face à Lyon, le jeu du SM Caen a statistiquement penché à gauche

Patrice Garande doit donc se passer de trois joueurs de son couloir gauche, le plus efficace statistiquement. Lors du dernier match contre Lyon (1-2), Adama Mbengue a touché deux fois plus de ballons que son homologue de droite Frédéric Guilbert (62 contre 33) et cette proportion se retrouve également pour les milieux offensifs (58 pour Rodelin et Repas à Gauche contre 36 pour Kouakou puis Nkololo).

C'est là où on voit la qualité du groupe à la fois pour le joueur qui va remplacer Adama (Mbengue) et aux autres qui doivent aussi le mettre dans de bonnes conditions. Patrice Garande

On a réfléchi à une solution et on va trouver une solution, explique fataliste Patrice Garande. Vincent (Bessat) était une des possibilités qui n'existe plus. Il y a le jeune Yoël (Armougom) qui peut jouer là, Durel (Avounou)... On va trouver une solution. De toute façon, on va jouer à onze et il y aura quelqu'un à gauche. C'est là où on voit la qualité du groupe à la fois pour le joueur qui va remplacer Adama (Mbengue) et aux autres qui doivent aussi le mettre dans de bonnes conditions. Je ne peux rien n'y faire. je ne peux pas demander le report du match.

Côté caennais, seuls Vercoutre, Féret et Rodelin ont participé aux 16 premières journées

L'entraîneur du SM Caen peut en revanche compter sur Jan Repas pour postuler à une place de titulaire après son retour contre Lyon. Depuis le début de saison, son équipe lui a prouvé que les absences sur blessures ou pour suspension des uns et des autres (Da Silva, Djiku, Mbengue, Guilbert, Genevois, Sankoh, Santini, Kouakou, Repas, Bazile, Bessat, Aït Bennasser ou Peeters).

Sur l'ensemble du groupe caennais, seuls le gardien Rémy Vercoutre, le joueur offensif Ronny Rodelin et le capitaine Julien Féret ont joué lors des 16 premières journées de Ligue 1.