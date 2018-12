Ligue 1 - Le SM Caen sur le fil du rasoir à Angers

Caen, France

Le Stade Malherbe de Caen se rend à Angers lors de la 15ème journée de Ligue 1. Les footballeurs caennais vont tenter de grapiller des points et surtout tenter d'éviter de se faire rejeter à sept longueurs de leur adversaire du soir.

La phrase : "La peur n'évite pas le danger"

Elle est signée Fabien Mercadal. Si le coach caennais est conscient que son équipe arrive dans une position délicate à Angers, il refuse de se faire polluer par cette idée.

"Nous, on a de l'espoir. Et on s'appuie sur ce que l'on voit tous les jours et sur notre travail. Et sur les matchs, qui ne sont pas lus de la même manière autour de nous par certaines personnes. Ça, il faut qu'on s'en protège. C'est polluant."

Un but caennais et tout repart?

Depuis la huitième journée, le SM Caen n'a inscrit qu'un seul but et encore pour réduire le score dans les arrêts de jeu face à Rennes (1-2). Des six fois cette saison où les footballeurs caennais ont ouvert la marque, cinq fois ils n'ont pas perdu. Un scénario qu'ils ont su répété en début de saison et qui les fuit depuis six journées maintenant.

Angers trop accueillant au Stade Raymond Kopa ?

En sept journées, le SCO a marqué huit points soit un de plus que les Caennais à d'Ornano. Ils y ont perdu déjà trois fois dont deux face à des équipes de deuxième partie de classement (Nîmes et Guingamp). Ils ont laissé 13 des 21 pts mis en jeu s'envoler essentiellement face à des adversaires directs (Nuls contre Toulouse et Strasbourg).

De son côté Le Stade Malherbe présente l'un des trois plus mauvais bilans à l'extérieur avec cinq pts glanés en sept déplacement.

L'effectif du SM Caen quasiment au complet

Fabien Mercadal récupère ses deux latéraux (Frédéric Guilbert et Adama Mbengue) et son attaquant (Enzo Crivelli) suspendus la semaine passée. L'entraîneur caennais laisse à disposition de la réserve ses joueurs offensifs Casimir Ninga, Stef Peeters et Evens Joseph. Le latéral gauche Manu Imorou reprend également avec la réserve.

Les 18 caennais : Brice Samba (G) et Erwin Zelazny (G) - Frédéric Guilbert, Jonathan Gradit, Alexander Djiku, Paul Baysse, Yoël Armougom, Adama Mbengue - Prince Oniangué (c), Fayçal Fajr, Baïssama Sankoh, Ismaël Diomandé, Jessy Deminguet, Saïf-Eddine Khaoui - Enzo Crivelli, Yacine Bammou, Malik Tchokounté, Claudio Beauvue.

Angers SCO - SM Caen à suivre sur France Bleu