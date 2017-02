Ligue 1 - Le SM Caen veut faire face aux vents contraires à Guingamp

Le stade Malherbe de Caen (18e) se déplace à Guingamp (8e) lors de la 23e journée de Ligue 1. Ce sera le 3e déplacement en sept jours des footballeurs caennais qui poursuivront la semaine prochaine leur rythme d'un match tous les trois jours (Face à Bordeaux et à Dijon).

On ne peut pas dire que depuis le début de saison, le Stade Malherbe de Caen bénéficie d'une chance insolente. Après les reports en cascade de matchs-clés et leurs incidences sur le calendrier (Nantes, Metz, Nancy en Ligue 1), Patrice Garande va attendre le jour du match pour décider s'il embarque 20 joueurs à Guingamp en raison des petits pépins physiques mais aussi de la maladie qui a mis sur le flanc deux joueurs.

Cette année, on n'a rien avec nous (...) mais après cela ne sert à rien de pleurer sur son sort."

"On ne peut rien y faire, constate le coach caennais. On joue tous les trois jours, le calendrier est comme ça avec la télé qui nous met Bordeaux un mardi en Premium, on ne sait pas pourquoi. C'est compliqué, c'est difficile."

"Cette année on n'a rien avec nous. Y compris dans certains matchs, des décisions à Monaco par exemple et l'histoire du pénalty et même à Angers le 2e pénalty n'est pas dans la surface. Mais après, cela ne sert à rien de pleurer sur son sort. C'est là où il faut montrer qu'on est fort, qu'on est costaud. On a un objectif, on sait comment il va. On sait ce qu'on veut et puis on doit tout mettre là-dedans."

"Il faut qu'on joue comme une équipe qui joue sa vie à chaque match."

Le Stade Malherbe de Caen a obtenu la semaine passée son 2e pt à l'extérieur de la saison à Bastia (1-1). Pour son 12e déplacement, le club normand espère reproduire le même match qu'en Corse et notamment sa 2e mi-temps.

9 défaites et 2 éliminations en Coupe en 13 matchs à l'extérieur pour les Caennais

"Aujourd'hui on n'a pas à se poser de questions, martèle Patrice Garande. Il faut qu'on mette un peu la surmultiplié. Il faut qu'on se comporte comme une équipe qui joue sa vie à chaque match."

Bessat, Seube et Ben Youssef de retour à l'entraînement

L'une des satisfactions du moment est le retour en forme des deux joueurs offensifs haïtiens du SM Caen. Hervé Bazile et Jeff Louis apportent une concurrence et une alternative sur les côtés de l'attaque caennaise. Il faudra en revanche se passer de l'attaquant Pape Sané et du défenseur Mouhamadou Dabo, blessés. Chaker Alhadur et Jordan Leborgne ne seront pas dans le groupe. Les défenseurs Vincent Bessat et Syam Ben Youssef ont pu reprendre les séances ainsi que le milieu de terrain Nicolas Seube.