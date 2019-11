Ligue 1 : Le Stade Brestois à la recherche d'un gros coup à Marseille

Brest, France

Brest, à la peine depuis un mois avec un seul point pris sur les neuf derniers en jeu, contre l'Olympique de Marseille, dauphin du PSG depuis la dernière journée et une troisième victoire consécutive. Livré brut, le constat laisse peu de chance au promu brestois de l'emporter ce vendredi, dans un stade Vélodrome où il n'a jamais gagné...

Le constat est trompeur. Oui, Brest a décéléré en novembre, passant de la 5e à la 13e place de la Ligue 1. Oui, l'OM est clairement favori de ce match. Mais l'impression que laisse aujourd'hui le Stade Brestois n'a pas radicalement changé par rapport à l'impression qu'il laissait au soir de la victoire sur Dijon (2-0).

Du pressing !

Le Stade Brestois est loin de faire tâche dans une Ligue 1 sans aucune hiérarchie derrière le PSG. Il peut regarder n'importe qui les yeux dans les yeux quand il fait les efforts minimums. A force de pressing, quand il va chercher la balle pour ne pas subir le tempo adverse. Brest a fini par revenir dans un match mal engagé contre Nantes (1-1) samedi dernier. La journée d'avant, le scénario était sensiblement le même contre Paris, à un but d'Icardi près.

Si Brest affiche, ce vendredi, le même visage qu'en seconde période contre Nantes ou Paris, il n'a pas à avoir une peur bleue de cet OM. Marseille brille plus par son impact et son efficacité que par son jeu. Brest sait, en revanche, qu'il sera en danger s'il est trop spectateur en début de rencontre. Il ne l'avait pas payé contre Nantes, mais ce pourrait être différent dans ce stade qui sera garni par plus de 48.000 spectateurs.

Tous de retour, sauf Court

Décisif contre Nantes, Irvin Cardona devrait enchaîner puisque Yoann Court est toujours forfait, à cause d'une contracture. Belkebla, Lasne et Battocchio effectuent, eux, leur retour dans le groupe.

A Marseille, Florian Thauvin est blessé et le défenseur central Alvaro est suspendu.

Suivez Olympique de Marseille - Stade Brestois dès 20 heures sur France Bleu Breizh Izel avec Léo Rozé et Thomas Lavaud.