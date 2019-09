Ligue 1 : Le Stade Brestois à la recherche de la fraîcheur à Monaco

Déplacement princier pour Brest - 13e de Ligue 1 - qui se rend à Monaco, seulement 18e et barragiste avant la huitième journée de Ligue 1 de football. Si le Stade Brestois confirme ses progrès, et gère la fatigue, il s'offrira la chance d'obtenir un quatrième match consécutif sans défaite.

La question s'était déjà posée avant le match à Bordeaux samedi dernier, et avant le match contre Lyon mercredi. Elle se repose naturellement avant ce troisième match en huit jours.

A Monaco, Olivier Dall'Oglio envisage-t-il de faire des changements dans son onze de départ ? Ce qu'il n'avait pas fait lors des deux précédentes rencontres.

Cette fois, c'est oui. "Il y a une équipe type qui se dégage mais deux-trois joueurs poussent, reconnait l'entraîneur brestois. Lasne, Mendy, Battocchio, Cardonna... Le problème est de garder le bon équilibre (...) Non, je ne changerai pas toute l'équipe. Ça n'aiderait pas le collectif. On doit garder une certaine ossature, pour les automatismes. Il y aura des mouvements, mais pas un grand mouvement"

Olivier Dall'Oglio n'a pas eu de pépins à gérer après le nul contre Lyon. Mais avec son staff, il a adapté les séances entre cette rencontre et celle à Monaco. Elles ont été intenses, mais plus courtes, et l'accent a été mis sur la récupération.

Deux équipes en progrès

S'il est aussi frais dans la principauté qu'il l'a été récemment, le Stade Brestois peut espérer un quatrième match de suite sans défaite.

Car le Stade Brestois progresse. Il encaisse des buts très regrettables certes, mais son emprise sur certains moments de ses deux derniers matchs a été réelle. Et elle permet d'espérer alors même que se présente sur sa route un deuxième gros morceaux de la Ligue 1 en quatre jours.

Suivez AS Monaco - Stade Brestois dès 20 heures sur France Bleu Breizh Izel avec Léo Rozé et Thomas Lavaud.