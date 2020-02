Ligue 1 : le Stade Brestois à Nice pour confirmer sa solidité retrouvée à l'extérieur

Le retour du mur sur la Côte d'Azur ?

Avant chaque déplacement cette saison, on se demande quel visage le Stade Brestois montrera. Sera-t'il, ce soir à Nice, aussi solide qu'il y a deux semaines à Rennes ? Match unanimement reconnu comme une référence défensive au sein d'une équipe souvent passé au travers à l'extérieur (sept défaites en onze rencontres, 23 des 33 buts encaissés.)

Castelletto revient de suspension

L'apport des remplaçants dans ce regain de forme est évident. Brendan Chardonnet a amené de l'agressivité dans les duels, Romain Perraud a progressé défensivement et semble avoir noué des automatismes avec certains coéquipiers, Gaëtan Belaud a fait le travail sur son aile droite.

Mais, à Brest, la réalité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Et pour ce match, Olivier Dall'Oglio a aussi convoqué Jean-Charles Castelletto et Denys Bain. L'entraîneur brestois a retenu ses deux latéraux gauches et ses quatre défenseurs centraux. Seul défenseur non convoqué : le latéral droit Julien Faussurier, remplaçant depuis deux matchs.

Quelle charnière, alors ? Castelletto, incontestable taulier de la ligne défensive, est de retour de suspension. Retrouvera-t'il sa place, alors que Chardonnet a donné toute satisfaction et que Duverne en est à dix titularisations consécutives en championnat ?

Quant à Bain, titulaire en début de saison, il est tombé dans la hiérarchie mais Olivier Dall'Oglio s'est déclaré plutôt satisfait de son comportement, et lui a promis du temps de jeu lors des treize prochaines journées.

Tout est envisageable. La seule certitude c'est qu'il faudra défendre fort contre un adversaire ambitieux, et disposant de solides individualités offensives. Comme à Rennes, il y a deux semaines. Une victoire, ce soir, et Brest réapparaîtrait dans la première moitié de classement pour la première fois depuis début novembre.

