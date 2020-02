Ligue 1 : le Stade Brestois accroche un nul (2-2) à Nice

Le Stade Brestois, qui était mené 0-2 en fin de première mi-temps, a réussi à revenir au score à l'Allianz Riviera vendredi soir pour ramener un match nul de son déplacement sur la Côte d'Azur. Jusqu'à la fin, la rencontre aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre.

Le réalisme des Niçois

Dès les premières minutes de jeu, Brest n'a pas hésité à se projeter vers l'avant, en se créant des situations intéressantes. Mais les Niçois, sur leur deux seules occasions franches en première période, ont montré beaucoup de réalisme. Une frappe de Dolberg détournée dans le but par Ounas (23') puis un contre poussif mais conclu par le même Dolberg (33') ont permis à Nice de prendre un bon avantage (2-0).

La réaction des Brestois

C'était sans compter sur le but inscrit par Grandsir, juste avant la pause (45'). Au retour des vestiaires, les Brestois ont insisté et ont égalisé avec un coup de pouce des Niçois. Le tir de Grandsir, contre par deux défenseurs niçois dont Dante, a fini dans le but de Bénitez (53'). On pourrait regretter quelques situations manquées par Brest. Mais les Niçois ont aussi laissé passer leur chance en deuxième mi-temps. Le match nul est logique sur l'ensemble de la partie.

Un bon point de pris

Après leur série de trois matchs sans défaite, dont une victoire contre Saint-Etienne qui a permis de reprendre de l'avance sur le barragiste, les Brestois enchaînent donc un quatrième match sans perdre.

