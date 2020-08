Ligue 1 : pas de report en vue pour le déplacement du Stade Brestois à Nîmes

Au Stade Brestois, comme au Nîmes Olympique, on fait tout comme si le match allait avoir lieu, malgré l'incertitude environnante. Vendredi après-midi le club gardois a ouvert sa billetterie. La jauge des 5 000 spectateurs sera appliquée.

Les dirigeants répètent depuis mercredi qu'ils veulent jouer ce match. A Brest, on ne s’affole pas non plus, raconte Olivier Dall'Oglio, l’entraîneur, en conférence de presse vendredi matin (ndlr : avant l'annonce d'un cas positif parmi ses joueurs) :

Les joueurs en parlent, parce que c'est d'actualité. Le matin, on lit les journaux. Mais on sait comment ça se passe, il y a beaucoup d'incertitudes ... Y'a quatre cas, et un match va être arrêté ? Non. Y'a beaucoup de suppositions, on est habitués"

Certains cas à Nîmes seraient hors du groupe pro

Parmi les quatre cas nîmois positifs, il y a semble-t-il des personnes qui ne font pas partie du groupe professionnel. Ce qui explique que la Ligue ne reporte pas la rencontre, contrairement à ce qu'elle avait décidé en quelques heures pour OM-Saint Etienne. C'était après l'annonce en début de semaine de plus de trois cas chez les marseillais, seuil qui peut entraîner un report mais ce n'est pas automatique.

Nîmes-Brest est prévu dimanche à 15 heures, à vivre en direct sur France Bleu Breizh Izel. Pour ce qui est du groupe brestois, Baal et Honorat sont forfaits. Perraud et Lasne, incertains.