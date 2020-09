Ligue 1 : le Stade Brestois en quête d'une première victoire à Dijon

Le Stade Brestois se déplace à Dijon dimanche (15 heures), dans un match entre mal classés. Brest est dernier de Ligue 1 et Dijon est 18ème. Deux défaites en deux journées, c'est le bilan des Brestois et des Dijonnais.

Irvin Cardona et les Brestois n'ont pas encore pris de point cette saison.

Il n'y a rien d'alarmant après deux matchs perdus en deux journées, dont un contre l'OM (3-2). Mais si les Ty-Zefs venaient à perdre en Bourgogne, dimanche après-midi, ce serait une très mauvaise opération. Après avoir encaissé sept buts (4-0 à Nîmes), Olivier Dall'Oglio espère que son équipe sera plus solide derrière.

Deux visages en deux matchs ...

Avant ce déplacement à Dijon, difficile de savoir à quoi s'attendre de la part des Brestois. C'était le jour et la nuit entre le Stade Brestois à Nîmes et celui à Francis Le Blé contre Marseille. Une défaite à chaque fois, mais deux visages complètement différents.

Alors pour avancer, Olivier Dall'Oglio veut s'appuyer sur le match de son équipe contre l'OM. "On reste sur un bon comportement contre Marseille. Après, en défense sur coup de pied arrêté, on n'a pas été bon. C'est un gros défaut qu'on doit corriger sinon on ne gagnera pas beaucoup de matchs."

... et une troisième défense en trois journées

L’entraîneur brestois alignera dimanche sa troisième défense en autant de matchs. Il y avait des absents lors des précédentes journées, entre blessures et suspension (Chardonnet). "Il faut trouver de la stabilité au niveau défensif, analyse Olivier Dall'Oglio. C'est un de mes principaux problèmes, notamment dans l'axe central."

Bonne nouvelle, le défenseur central Christophe Hérelle, recruté cet été et guéri de la Covid, devrait faire ses débuts dimanche. Son expérience amènera peut-être cette solidité qui manque pour l'instant aux Brestois.

Steve Mounié qualifié pour jouer

En attaque, le Stade Brestois pourra compter sur Steve Mounié, arrivé cette semaine en provenance d'Huddersfield (Angleterre) pour quatre saisons. L'ancien joueur de Nîmes, notamment, devrait être dans le groupe brestois et débuter sur le banc. Il est à cours de forme pour l'instant.

Dijon-Brest, coup d'envoi ce dimanche à 15 heures, en direct sur France Bleu Breizh Izel.