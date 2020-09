Ligue 1 : le Stade Brestois et son armada offensive vont à Angers

Olivier Dall'Oglio a l'embarras du choix pour composer son quatuor offensif à Angers. Tous ses joueurs sont disponibles, et il y a désormais beaucoup de concurrence dans l'effectif brestois. Six joueurs sont venus renforcer ce secteur de jeu, en plus de Charbonnier et Cardona (déjà auteur d'un but chacun cette saison), qui sont restés au club.

Quand on a tout le monde y'a le choix, en plus avec des profils différents - Olivier Dall'Oglio

Et certains joueurs répondent déjà présents, après quatre journées de championnat. C'est le cas notamment des jeunes Romain Faivre et Jérémy Le Douaron, âgés de 22 ans. Le premier, auteur d'un superbe but contre Marseille, ne comptait que deux matchs en pro avant d'arriver de Monaco cet été. Le second jouait encore en National 2 à Saint-Brieuc il y a quelques mois et découvre complètement le monde professionnel.

Trouver plusieurs formules

Il faut ajouter bien sûr la recrue phare en attaque, Steve Mounié, buteur dès son deuxième match, lors du derby contre Lorient (3-2). Sans oublier Franck Honorat, venu de Saint-Etienne, et Romain Philippoteaux qui a débarqué cette semaine à Brest.

Avec autant de joueurs de qualité, l’entraîneur brestois veut maintenant trouver plusieurs formules : "On sent qu'il peut y avoir des associations qui peuvent se faire plus facilement. Mais l'idée, c'est de multiplier ces associations. Parce qu'on sait que la saison est longue, il peut y avoir des blessures. Je ne veux pas être coincé et figer une équipe."

Besoin encore de temps

Olivier Dall'Oglio sait néanmoins qu'il lui faut encore patienter un peu, pour prendre toute la mesure de son équipe, offensivement. Certains joueurs sont arrivés tard, courant septembre pour Steve Mounié et Romain Philippoteaux. Ce dernier est déjà du déplacement à Angers. Une lame de plus au couteau suisse qu'est devenue l'attaque brestoise.

Angers-Brest, coup d'envoi ce dimanche à 15 heures sur France Bleu Breizh Izel.