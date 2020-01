Ligue 1 : le Stade Brestois et ses Bouguignons arrivent lancés à Dijon

Un pas de plus vers le maintien en Ligue 1 ? Depuis le début de 2020, le Stade Brestois avance à vitesse grand V vers son objectif. Brest, 14e avec dix points d'avance sur le barragiste, creuserait le même écart sur Dijon, 17e, en cas de victoire ce samedi.

Les deux premières victoires de l'année civile se ressemblent. Bousculé malgré son ouverture du score, le Stade Brestois a pris le dessus sur deux concurrents en fin de rencontre. Ces confrontations directes, il les a fait pencher en sa faveur. Le moral gonflé, il visera la passe de trois, à Dijon.

Gagner à Dijon se mérite

Brest a remporté ces matchs de "son" championnat en répondant notamment au duel physique imposé par son adversaire. La recette d'une nouvelle victoire réside, en partie, dans ce secteur.

Gagner à Dijon serait la preuve que Brest a musclé son jeu. Paris, Rennes et Lille y sont tombés récemment, Marseille et Montpellier y ont été accroché. Plus personne ne s'est imposé en Bourgogne depuis Bordeaux, à la fin de l'été.

Mais le Stade Brestois a pour lui, une parfaite connaissance, de son adversaire. Olivier Dall'Oglio retrouvera, ce samedi, un club où il a passé plus de huit saisons, et où il a rencontré son staff, à l'exception de Julien Lachuer.

