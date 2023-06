Ligue 1 : le calendrier du Stade Brestois pour la saison 2023-2024, journée par journée

Brendan Chardonnet et le Stade Brestois joueront une saison de plus en Ligue 1.

Après un exercice 2022/2023 qui s'est bien terminée avec le maintien, le Stade Brestois tourne la page pour ouvrir celle de la saison qui arrive. Le championnat commencera pour les Finistériens à domicile contre Lens. C'est ce que nous apprend la Ligue de football professionnel (LFP) ce jeudi. La saison compte désormais 34 journées et 18 équipes.

Les grandes dates à retenir

1re journée : le week-end des 12 et 13 août 2023

17e journée (fin des matches aller) : mercredi 20 décembre 2023

34e et dernière journée : samedi 18 mai 2024

Play-off 1 : mardi 21 mai 2024

Play-off 2 : vendredi 24 mai 2024

Les matchs amicaux du Stade Brestois

Les joueurs brestois reprennent le chemin du centre d'entraînement le 4 juillet, avant un stage du vendredi 14 au samedi 21 juillet à Dinard. Cinq matchs de préparation sont également prévus :

Samedi 15 juillet 2023 : Brest - Avranches à Dinard (19h)

à Dinard (19h) Samedi 22 juillet 2023 : Brest - Concarneau à Plouvorn (18h)

à Plouvorn (18h) Mercredi 26 juillet 2023 : Brest - Rennes à Dinan (18h)

à Dinan (18h) Samedi 29 juillet 2023 : Guingamp - Brest à Guingamp (horaire à définir)

à Guingamp (horaire à définir) Samedi 5 août 2023 : Brest - adversaire à définir au stade Francis-Le Blé

Le calendrier 2023-2024 du Stade Brestois

Le Stade Brestois accueillera le RC Lens, pour le compte de la première journée de Ligue 1. Les Brestois se déplaceront ensuite au Havre et à Marseille avant d'accueillir Rennes. Ils recevront Lorient pour l'autre derby breton le 20 décembre (match retour prévu le 31 mars). Le 18 mai, lors de la 34e et dernière journée du championnat, le Stade Brestois ira sur la pelouse du Toulouse FC.

Le calendrier du Stade Brestois pour la saison 2023/2024 - LFP

Toute la saison 2023-2024 en Ligue 1

En Ligue 1, la saison 2023-2024 débutera le week-end des 12 et 13 août. Cette saison marquera le passage de 20 à 18 clubs et donc de 38 à 34 journées. Seule la 17e journée sera programmée en semaine. Elle se jouera le mercredi 20 décembre 2023 et marquera le début de la trêve hivernale.

La reprise s’effectuera avec la 18e journée programmée lors du week-end des 13 et 14 janvier 2024. La 34e et dernière journée de Ligue 1 pour la saison 2023-2024 a été placée au samedi 18 mai 2024.

Aucun match de la 32e journée de Ligue 1 ne sera programmé le dimanche 5 mai 2024 conformément à la loi adoptée en 2020 par le parlement pour commémorer le drame de Furiani du 5 mai 1992.

La coupe de France

1/32e de finale : dimanche 7 janvier 2024 (entrée des clubs de L1)

1/16e de finale : dimanche 21 janvier 2024

1/8e de finale : mercredi 7 février 2024

Quarts de finale : mercredi 28 février 2024

Demi-finales : mercredi 3 avril 2024

Finale : samedi 25 mai 2024

Suivre le Stade Brestois