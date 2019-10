Ligue 1 : Le Stade Brestois peut faire la passe de trois

Brest, France

Deux victoires de rang, c'est le début d'une série positive sur le plan comptable pour le Stade Brestois, désormais neuvième de Ligue 1 avant cette 11ème journée.

Sur le contenu, il y a du travail - Olivier Dall'Oglio

Olivier Dall'Oglio est bien sûr satisfait des récents succès de son équipe. Mais l'entraineur brestois attend du mieux dans le jeu : "Ces résultats sont vraiment très intéressants, ils nous font sortir de la zone dangereuse. Après sur le contenu, il y a du travail. _On doit s'améliorer pour continuer à enchaîner des résultats_".

Des Brestois super efficaces ...

Les Brestois sont redoutables d'efficacité en ce moment. Ils ont eu besoin de peu d'occasions pour marquer et l'emporter lors de leurs deux derniers matchs.

Contre Metz (2-1), ils ont cadré trois tirs et inscrit deux buts. A Angers (1-0), un seul tir dans le cadre leur a suffit à marquer et à s'imposer. Ce réalisme est une vraie force et il a permis à Brest, désormais dans le Top 10 de la Ligue 1, de se donner de l'air au classement.

... mais en manque de sérénité

"Il faut qu'on soit capables de gérer un peu plus les temps faibles par de la conservation de balle, qu'on se mette à l'abris là-dessus, analyse Olivier Dall'Oglio. On est solides et solidaires, il y a de l'efficacité, c'est positif. Mais _des fois on a de la fébrilité_, il faut qu'on s'améliore pour ne pas avoir de mauvaises surprises sur certains matchs, notamment ceux qui arrivent."

Il faudra donc éviter de se faire peur samedi soir contre Dijon, à l'occasion de la Halloween organisé par le club pour ce match à domicile pendant les vacances scolaires.

Aucun absent samedi soir

Le groupe brestois est au complet, après les retours de Court (suspendu contre Angers) et Perraud (cuisse). Olivier Dall'Oglio a donc le choix pour composer son groupe de 18 joueurs.

"Y'a quand même une concurrence qui s'instaure, reconnait l’entraîneur. Et il y a de grandes chances pour qu'il y ait un turnover qui se fasse entre le championnat (samedi Dijon) et la coupe de la Ligue (1/16èmes de finale à Metz mercredi)."

Brest-Dijon, samedi 26 octobre à 20 heures, à vivre en direct sur France Bleu Breizh Izel.