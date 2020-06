Ligue 1 : le Stade Brestois recrute un jeune amateur breton

Il s’appelle Jérémy Le Douaron et il vient de signer son premier contrat professionnel avec Brest : une saison, plus deux en option. L'ancien attaquant du Stade Briochin, qui vient de monter en National, va donc découvrir la Ligue 1 à 22 ans, après un parcours atypique.

Jérémy Le Douaron lors du 32ème de finale de la coupe de France entre le Stade Briochin et Gonfreville en janvier dernier.

L'attaquant costarmoricain, originaire de Ploufragan, n’a pas suivi le parcours classique des footballeurs professionnels. Il arrive au Stade Brestois en provenance du Stade Briochin, où il évoluait cette saison en National 2, la quatrième division.

À 22 ans seulement, Jérémy Le Douaron sait qu’il revient de loin. Il ne cache donc pas sa joie, en évoquant sa signature en pro.

C'est une immense fierté, je suis très heureux. C'est un rêve qui se réalise.

Pas conservé par Guingamp

Le jeune ailier aurait pu passer à côté de son rêve. À 17 ans, il porte le maillot d'En Avant de Guingamp. Mais le club ne le conserve pas au centre de formation. Il rebondit alors au Stade Briochin. "Sur le coup, c'est un peu dur, admet le gaucher. Mais je me remets toujours en question et repars de l'avant, c'est ce qui fait ma force. Je savais que j'étais capable d'aller chercher le plus haut."

De la Régionale 1 à la montée en National

Alors Jérémy s’accroche. Après les U19, il passe par l’équipe réserve briochine, en Régionale 1, la sixième division. Puis il s’impose en équipe première. Il termine même cette saison meilleur buteur du club et de la poule B de National 2, et ce malgré une blessure. Il a donc participé activement à la montée de Saint-Brieuc en National.

Parcours atypique, comme un certain Franck Ribéry ...

Aujourd'hui, après l'officialisation de sa signature au Stade Brestois, Jérémy Le Douaron a un nouvel objectif : "Marquer mon premier but à Françis Le Blé ... ça serait top !"

Et il garde en tête un ancien joueur brestois au parcours atypique, comme lui, sans être passé par un centre de formation : un certain Franck Ribéry.