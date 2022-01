Ligue 1 : le Stade Brestois s'adapte face à la jauge de 5 000 spectateurs

Soumis aux restrictions sanitaires, le Stade Brestois ne pourra pas accueillir plus de 5 000 spectateurs lors des deux prochaines rencontres à domicile. Le club a décidé de répartir ses abonnés entre ces deux matches.

Jauge sanitaire oblige, les footballeurs du Stade Brestois joueront devant 5 000 spectateurs lors de leurs deux prochains matches à domicile en Ligue 1, contre Nice ce dimanche 9 janvier et face à Lille le 22 janvier. Et dans les tribunes deux cas de figures à traiter pour le directeur générale du Stade Brestois Pascal Robert : les personnes qui ont pris leur ticket pour les rencontres et les personnes qui sont abonnées. Voici les conditions qui ont été décidées par la direction du club.

Si vous êtes abonnés

Pour les 7 800 abonnés du club, impossible de tous venir en même temps encourager leurs joueurs. La direction a donc choisi de séparer les abonnés en deux groupes qui assisteront chacun à l'une des deux rencontres :

• Pour Nice, les abonnés autorisés à venir sont ceux des tribunes Quimper et Brittany Ferries (qui iront en tribune Quimper) ainsi que les abonnés de la tribune Foucault (dont font partie les partenaires du club). Les tribunes Brittany Ferries et Arkéa seront fermées. Au total, le club prévoit d'accueillir 4 900 personnes ce dimanche 9 janvier, dont un parcage visiteurs d'environ 400 places.

• Pour Lille, les abonnés de la tribune Arkéa auront la priorité pour assister à la rencontre.

Le club s'engage également à rembourser 1/19e du prix de l'abonnement pour chaque match auquel l'abonné n'a pas pu assister, à cause des contraintes sanitaires et de la jauge imposée. Le total sera fait à la fin de la saison.

Si vous n'êtes pas abonnés

Si vous faites partie des 650 personnes à avoir acheté un billet pour uniquement l'une des deux rencontres et que vous n'êtes pas abonnés, là encore plusieurs options s'offrent à vous. Dans tous les cas, vous serez remboursés :

• Vous avez acheté votre billet sur internet : s'il s'agit d'un e-billet vous serez automatiquement remboursé. S'il s'agit de billet France billet ou Ticket net, il faut faire la demande de remboursement auprès de ces opérateurs.

• Vous avez acheté votre billet en boutique : il faut envoyer votre RIB (Relevé d'Identité Bancaire) et une copie de votre billet au club : billetterie@sb29.com

Cette jauge ainsi que la fermeture de la buvette auront des conséquences économiques pour le club. Mais pour le moment le directeur général Pascal Robert préfère gérer la situation étape par étape. "C'est clair que l'incidence financière va être très importante, on le sait. Mais on fera les comptes après. Pour le moment ce qui compte, c'est de prévenir les abonnés et les supporters qui avaient pris leur place", explique le directeur.