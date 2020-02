Ligue 1 : le Stade Brestois s'incline (1-0) contre le Angers SCO

Le Stade Brestois, qui n'avait perdu qu'une seule fois à domicile cette saison, s'est incliné (1-0) face à Angers à Françis Le Blé samedi soir. Les Brestois ont encaissé un but en fin de première période, et ils n'ont pas réussi à égaliser en deuxième mi-temps.

Ibrahima Diallo de retour après avoir raté six matchs sur blessure

Les Brestois n'y étaient pas samedi soir. Ils ont livré une prestation décevante face à Angers, comme jamais cette saison à domicile, eux qui n'avaient perdu qu'un seul match à la maison contre Paris (2-1 face au PSG, en novembre dernier). La série qui était en cours, quatre matchs sans perdre, s'arrête donc là.

Dans une première mi-temps équilibrée, Brest a payé son manque d'agressivité. A la 43e minute, les Angevins parviennent à percer dans l'axe, et Stéphane Bahoken, bien décalé sur la gauche, frappe au premier poteau et trompe Gautier Larsonneur.

En panne offensivement

Malgré leurs 17 tirs, les Brestois ne se sont pas créés beaucoup d'occasions franches, avec seulement trois frappes cadrées. Et ils n'ont pas su non plus profiter des 12 corners qu'ils ont obtenu.

Les trois derniers de Ligue 1 ont perdu (Toulouse, Amiens et Nîmes), le Stade Brestois conserve donc son avance sur la zone rouge avec toujours sept points d'avance sur le barragiste.

