Ligue 1 : le Stade Brestois s'incline de peu contre l'OM

Brest n'a pas réussi à accrocher Marseille dimanche soir et a perdu pour son premier match de la saison à domicile (3-2). Les vices-champions de France ont été plus réalistes. Mais les Brestois ont montré un visage complètement différent de celui, fantomatique, affiché une semaine plus tôt à Nîmes.