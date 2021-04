Ligue 1 - Le Stade Brestois se remplume avant d'affronter Nantes, Hérelle toujours forfait

Amoindri à Saint-Etienne, mais vainqueur quand même, le Stade Brestois retrouve Jean Lucas et Steve Mounié pour affronter Nantes dimanche. En revanche, Romain Philippoteaux, Christophe Hérelle et Sébastien Cibois demeurent absents.

Le Stade Brestois retrouve un peu de densité dans ses rangs pour affronter Nantes, ce dimanche, pour la 35e journée de Ligue 1. Alors qu'il devait faire sans eux, suspendus à Saint-Etienne où Brest l'a emporté, Olivier Dall'Oglio récupère son milieu de terrain Jean Lucas, mais aussi son attaquant Steve Mounié, pour défier les Canaris qui ont entretenu l'espoir pour le maintien en allant gagner à Strasbourg le week-end passé.

Philippoteaux sur le retour

En revanche, dans sa quête de maintien définitif pour la saison prochaine, l'entraîneur brestois ne pourra pas compter sur Romain Philippoteaux. "Ca va mieux au niveau de son ischio. Mais ce sera trop court pour dimanche. Il a repris à part, on verra la semaine prochaine s'il reprend avec le groupe ou si on reste prudent". Il est probable qu'il rejoue d'ici la fin de la saison, ce qui est bien moins certain pour Christophe Hérelle, de nouveau forfait en raison de son genou. "Son retour est difficile à estimer. Il y a toujours une gêne, il n'est pas sûr qu'on puisse le revoir".

Lasne opéré du genou

Sébastien Cibois manque aussi à l'appel. "Il a fait un essai en début de semaine, mais la douleur à la cheville est revenue" alors le deuxième gardien s'est arrêté. Enfin, Paul Lasne s'est fait opérer ce lundi de son genou après sa rupture d'un ligament croisé. "Il entame la rééducation".