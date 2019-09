Ligue 1 : le Stade Rennais concède sa première défaite en championnat face à Nice (1-2)

Le Stade Rennais s‘est incliné ce dimanche après-midi face à l’OGC Nice pour le compte de la 4e journée de Ligue 1. Une défaite 2-1 qui met fin à un parcours parfait jusque-là. Rennes garde malgré tout la tête de la Ligue 1 en compagnie de Nice, Angers et du PSG.

Le Stade Rennais ne battra pas son record de victoires pour un début de championnat. Après trois victoires en autant de rencontres cette saison, les Rouges et Noirs se sont inclinés ce dimanche après-midi face à Nice.

Rennes avait pourtant planté la première banderille

Dans un Roazhon park ensoleillé et avec un public qui avait encore répondu présent, le Stade Rennais est bien rentré dans sa partie. Dominateurs dans le domaine aérien, c’est justement suite à un corner de Clément Grenier que les Bretons ont trouvé la faille. Le défenseur niçois Gautier Lloris marquant contre son camp après une tête de Jérémy Morel (26e). Un but logique au regard de la maîtrise rennaise sur toute la première période. Edouard Mendy n'étant absolument pas sollicité par les attaquants Niçois. "On a beaucoup d'occasions en première mi-temps, on a beaucoup poussé, c'était une bonne première période" analysait le défenseur rennais Jérémy Gélin à l'issue de la rencontre.

Un penalty et une panne d'essence

Au retour des vestiaires les Rouges et Noirs ont continué sur le même rythme. Da Silva se procurant la balle du deux zéros suite à un nouveau coup de pied arrêté mais la tête du capitaine passait à quelques centimètres du poteau de Walter Benitez (50e). Au lieu de continuer à pousser les Rennais se sont mis à subir et remis Nice dans le sens de la marche après un penalty (61e) de Wylan Cyprien suite à une faute de Hamarie Traoré sur Youssel Atal, le Niçois le plus dangereux en seconde période.

"Cela vient simplement prouver que quand on n'est pas à 100% comme dans la dernière demi-heure on redevient une équipe quelconque" expliquait l'entraîneur Julien Stéphan. Les Rennais ont en effet semblé manquer de "jus" pour tenter de reprendre le contrôle des débats. Le but en fin de match de Racine Coly (92e) suite à un corner venant sanctionner cruellement une fin de match ratée.

Des recrues attendues

Malgré cette défaite, les Rennais restent au sommet du classement de la Ligue 1 avec neuf points en compagnie de Nice justement mais aussi Angers et du PSG. En début de saison on aurait signé des deux mains. les Rennais vont maintenant avoir deux semaines pour cause de trêve internationale pour préparer leur déplacement à Brest.

D'ici la fin du mercato (le 2 septembre) Rennes devrait enregistrer l'arrivée du milieu de terrain de Strasbourg Jonas Martin. Un dernier renfort en attaque est également attendu.