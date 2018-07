Le stade de la licorne à Amiens, bientôt rebaptisé ? Le président de l'Amiens SC Bernard Joannin confirme ce mercredi matin sur France Bleu Picardie qu'un accord est proche d'être trouvé avec une grande entreprise de la région pour qu'elle donne son nom à l'enceinte Amiénoise. "On est discussions très avancées" appuie Bernard Joannin "Ce partenariat fort nous permettra de nous rapprocher des entrepreneurs de la région". Le nom de cette entreprise n'est pas encore connu. Les discussions pourraient aboutir dans les prochains jours, selon le président du club.

Un réseau de près de 500 partenaires

Le club se vante d'être entouré de près de 500 partenaires à l'aube de sa deuxième saison consécutive en Ligue 1 (13ème l'an passé), des entreprises privées comme des collectivités. "On a toujours besoin de finances, ça n'est pas négligeable, pour se développer, on est une entreprise de spectacle sportif". L'Amiens SC a également mis la main au porte-feuille pour financer la suite des travaux de rénovation du stade de la licorne. "Tous les sièges, toutes les loges, une deuxième Bodega, et le remplacement de la pelouse par une pelouse hybride et chauffée" décrit Bernard Joannin, le président de l'Amiens SC "Nos partenaires, c'est notre famille, on doit les chouchouter".