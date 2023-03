Ligue 1 (J27) : le Stade de Reims éteint Monaco et toque aux portes de l'Europe (0-1)

Que peut-il bien arriver au Stade de Reims ? A Monaco ce dimanche, les Rémois ont une fois de plus fait preuve d'un maximum de réussite, provoqué par une combativité et un état d'esprit collectif irréprochable. Une solidité à toute épreuve qui affole les statistiques. 19 matchs sans défaite (l'équivalent d'une demi-saison) et un 6e clean-sheet de suite avec plus de 600 minutes sans prendre de but. Des chiffres qui poussent les supporters à rêver. Et les joueurs, aussi, de plus en plus.

Sur la pelouse de Louis II, à Monaco, les Rémois n'ont pourtant pas eu la tâche facile. Face à un adversaire en délicatesse depuis son élimination européenne, les protégés de Will Still démarraient la partie de façon tonitruante. Agressifs sur le porteur de balle, juste dans un jeu en première intention, les Rémois proposaient un jeu huilé, agréable, mais sans se montrer véritablement dangereux devant le but monégasque. Peu à peu, Monaco retrouvait ses esprits., tandis que Reims se montrait plus brouillon techniquement.

Sur deux mauvaises passes, Wissam Ben Yedder est proche d'ouvrir le score. Mais la défense rémoise puis le poteau permettaient de conserver la cage inviolée. La seconde mi-temps offre la même physionomie. En difficulté sur son côté gauche, Thibault De Smet laissait Vanderson, fraîchement entré en jeu, frapper sur le poteau. Quelques instants plus tard, Alexis Flips lançait Folarin Balogun dans la profondeur. L'attaquant inscrit là son 16e but de la saison. En avance au score, les Rémois géraient alors leur avance, tandis que Monaco restait inoffensif. En fin de partie, Folarin Balogun puis Jens Cajuste manquaient de doubler la mise. Qu'importe, le Stade de Reims remportait son 3e succès de rang et confortait sa 8e place. Une position qui lui permet de rêver de plus en plus de quelques places de mieux. Le dernier match avant la trêve, dimanche face à Marseille, sera un vrai révélateur.

