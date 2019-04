Ligue 1 : avant sa finale en Coupe de France, le Stade Rennais s'incline 3-2 face à Dijon

Rennes se déplaçait à au stade Gaston-Gérard de Dijon ce vendredi 19 avril pour la 33e journée de Ligue 1. Un match important pour le Stade Rennais après cinq rencontres en championnat sans victoire. Après une première mi-temps sans grande saveur et une deuxième partie de jeu beaucoup plus rythmée, pleine de suspens, les hommes de Julien Stéphan ont échoué à remonter la pente.

1-0 à la mi-temps

Dès le début de la rencontre, les Rennais prennent possession du ballon, mais les nombreuses passes ne mènent à rien. Les Dijonnais jouent haut. Après un quart d'heure de jeu, Adrien Hunou tente une frappe qui passe au-dessus du but bourguignon. Sur un corner et une tête de Aguerd, c'est finalement Dijon qui ouvre le score à la 20e minute. A la 38e, Grenier et André prennent un carton jaune pour contestation après une faute sur Sarr. A l'issue de la première mi-temps, les Rennais rentrent aux vestiaires menés 1 à 0 par les Dijonnais.

Une deuxième partie de match plus enlevée

Au retour sur le terrain, le jeu s'accélère mais les statistiques sont parlantes. Si les Rennais ne lâchent pas le ballon, ils n'en font pas grand chose de bon et affichent un seul tir cadré contre quatre pour les Bourguignons. Finalement, à la 52e minute Hunou ouvre le score pour les rouge et noir. Un frappe au ras du sol dans la surface de réparation. Les deux équipes sont à égalité. C'est sans compter sur la réaction de Jeannot quatre minutes plus tard sur une reprise de volée. L'attaquant trompe Koubek et inscrit le 2e but du DFCO. Sarr prend ensuite un carton jaune pour un contact trop brutal avec un Dijonnais.

Pas rassurant avant la finale de la Coupe de France

Sur un contrôle de la poitrine, dos au but, Niang inscrit le but de l'égalisation pour les Rennais (62e). Les hommes de Stéphan semblent retrouver de la vigueur mais leurs espoirs sont douchés par un but de Wesley Said à la 83e minute. Les Rennais n'arriveront pas à remonter. Avec cette victoire Dijon pointe toujours à la 18e place. Le Stade Rennais reste 10e. Prochain match, la finale de la Coupe de France le samedi 27 avril face au PSG au Stade de France. Un match à vivre en direct sur France Bleu Armorique.

