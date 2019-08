Ligue 1 : le Stade Rennais renverse le Paris SG (2-1)

En clôture de la deuxième journée de Ligue 1, le Stade Rennais s'est offert une victoire de prestige face au Paris Saint-Germain. Un succès 2-1 que les Rouges et Noirs doivent à une grande force collective. Pour la première de la saison à domicile, le Roazhon Park a vibré.

Romain Del Castillo auteur du second but rennais

Rennes, France

Pour son premier match de la saison à la maison, le Roazhon Park avait revêtu ses habits de gala. La réception du champion de France en titre au cœur du mois d'août n'avait pourtant rien forcément du lancement idéal.

Plutôt bien rentré dans la partie, le Stade Rennais, organisé dans son organisation de la nouvelle saison à cinq défenseurs permettaient de bien contenir les offensives parisiennes. C'est sur coup franc que les parisiens vont se montrer dangereux. Cavani trouvant le poteau sur un coup-franc de Di Maria (15e).

Bien en place, les Rennais vont finalement tendre le bâton pour se faire battre. Sur une sortie de but jouée courte par Salin, Damien Da silva rate sa passe en retrait et Cavani n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets (36e).

Niang et Del Castillo renverse le match en dix minutes

Juste avant la fin de la première période sur un bon centre de Traoré, Niang parvient à se retourner dans la surface de réparation et de trouver le petit filet opposé d'une frappe sèche (44e).

Sans doute revigoré par ce but, les Rennais décident d'attaquer la seconde période tambour battant. le jeune Eduardo Camavinga, encore épatant ce soir, envoie un centre lumineux du pied gauche dans la surface de réparation. A la réception, Romain Del Castillo, comme suspendu en l'air, ajuste Areola d'une petite tête piquée (48e).

De grandes vertus collectives

Menés, sonnés, les parisiens qui avaient jusque là joués avec le frein à main, vont tenter d’accélérer. Mais malgré les arabesques de M'bappé et les centres de Di Maria, Bernat ou Sarabia, le bloc rennais va faire face et finalement laisser très peu de réelle opportunité au Paris Saint-Germain de refaire son retard.

Au soir de la deuxième journée, le Stade Rennais a six points en deux matchs. Avec ce succès de prestige face à Paris, il envoi un message à la Ligue 1.