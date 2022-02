Ligue 1 : le Stade Rennais a l'équipe la plus jeune du championnat cette saison

Bruno Genesio le répète à l'envie depuis le début de saison : son effectif est jeune, voire très jeune. Un véritable choix politique des dirigeants rennais, qui souhaitent allier une confiance appuyée au centre de formation à leurs ambitions européennes. Et après 24 journées, le contrat est pour l'heure en passe d'être rempli : Rennes est 5e du championnat, en alignant l'équipe la plus jeune de Ligue 1 cette saison.

Une moyenne d'âge de 23 ans et 214 jours

Si le PSG a l'effectif le plus expérimenté du championnat, avec plus de 28 ans de moyenne d'âge, Rennes a l'effectif le plus jeune, à égalité parfaite avec Reims, pour une moyenne de 23 ans et 214 jours. La Ligue 1 publie ces chiffres ce jeudi, en intégrant à son calcul les joueurs ayant disputé quatre matchs minimum depuis le début de saison.

Une statistique pas franchement étonnante pour les Rennais, qui ont notamment aligné une ligne défensive composé de Doğan Alemdar (19 ans), Lorenz Assignon (21 ans), Warmed Omari (21 ans), Loïc Badé (21 ans) et Adrien Truffert (20 ans) tout au long du mois de janvier. Les débuts en pro récents des Ugochukwu, Tchaouna, Tel, Diouf et Abline, mais surtout la quasi absence de trentenaires dans l'effectif achève de faire baisser la moyenne d'âge des Rouge et Noir. Parmi les titulaires seuls Jonas Martin (31 ans) et Hamari Traoré, qui a fêté ses 30 ans le 27 janvier dernier, dépassent la barre symbolique des trois décennies.