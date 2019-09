Ligue 1 : le Stade Rennais à la relance face à Lille

Les rencontres s’enchaînent pour le Stade Rennais. Trois jours après son match nul (1-1) contre le Celtic Glasgow en Ligue Europa, Rennes reçoit ce dimanche après-midi (15h) Lille pour le compte de la 6ème journée de Ligue 1.

48 heures de récupération en moins

Il y a une incertitude sur la récupération - Julien Stéphan, entraîneur du Stade Rennais.

Dans une série de matchs à répétition, chaque jour de récupération compte. Rennes en aura deux de moins face à Lille ce dimanche (le LOSC a joué mardi en Ligue des Champions). "C'est vrai qu'on a pas beaucoup de temps pour travailler à l'entrainement concède Julien Stéphan. _La grosse interrogation pour moi elle est sur la dimension athlétique. Jouer tous les trois jours ce n'est pas un problème quand les deux équipes sont sur un pied d'égalité. Mais entre trois et cinq jours il y a une différence énorme. Il y a donc cette incertitude sur la récupération_". Une différence qui se répétera mercredi prochain lors du derby face à Nantes (les Canaris ont perdu 2-1 ce vendredi soir à Strasbourg).

Lille reste un adversaire de très haut niveau

Lille a recruté pour plus de 90 millions d'euros- Julien Stéphan, entraîneur du Stade Rennais.

Malgré la claque reçue en Ligue des Champions du côté de l'Ajax d'Amsterdam (3-0) les Rennais ne doivent pas prendre le LOSC à la légère. Amputée cet été de son meilleur joueur et meilleur buteur Nicolas Pépé (Arsenal) et de son métronome du milieu de terrain Thiago Mendes (Lyon) Lille s'est bien renforcé cet été : "Ils ont recruté je crois pour plus de 90 millions d'euros explique Julien Stéphan. _Ils vont encore faire une grosse saison cela se sent. Ils ont encore dans le domaine offensif des joueurs extrêmement explosifs et puis avec Osimhen ils ont recruté quelqu'un de très efficace_". Le Nigérian a déjà inscrit cinq buts cette saison en Ligue 1.

Lille pourra également compter sur une autre recrue dont l'intégration est une réussite. L'ancien capitaine rennais Benjamin André. Ses retrouvailles avec le public du Roazhon Park s'annoncent chaleureuses.

Rennes presque au complet

Son successeur au capitanat Damien Da Silva sera en revanche forfait pour cette rencontre. Le défenseur rennais, victime d'un KO contre le Celtic doit rester au repos. Il doit également consulter un neurologue avant de pouvoir reprendre la compétition. Jacob Johansson lui sera absent plusieurs mois. Le milieu de terrain suédois s'est rompu le ligament antérieur du genou droit à l'entrainement.

Rennes - Lille un match à vivre en direct et en intégralité dès 14h45 sur France Bleu Armorique avec Kevin Boderau et son consultant Pierre-Yves David.