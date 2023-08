Ligue 1 : le Stade Rennais aborde cette nouvelle saison avec ambition

Après avoir terminé quatrièmes du championnat à deux reprises, les hommes de Bruno Genesio démarrent la saison de Ligue 1 2023/2024 avec l'espoir de faire mieux que les années précédentes. L'objectif podium a été assumé récemment par le président Olivier Cloarec. Mais le Stade Rennais aura de la concurrence dans cette nouvelle Ligue 1 à 18 clubs, où la 4e place est désormais qualificative pour les barrages de la Ligue des Champions.

Un "objectif podium" affiché

Difficile de dire autre chose après avoir terminé deux fois au pied du podium en deux ans ; cette année le club visera les trois premières places, comme l'a affiché Olivier Cloarec en début de semaine : "L'idée c'est d'être encore plus ambitieux que les années passées, on a fini deux fois quatrièmes, inévitablement l'objectif c'est de finir, comme Florian (Maurice, NDLR) a eu l'occasion de le dire, sur le podium et de se qualifier en Ligue des Champions." Logique, mais pas anodin, puisque les dirigeants rennais n'avaient jamais affiché si clairement cet objectif ces dernières saisons.

Mais cette ambition devra être assumée et portée par les joueurs et le staff pour ne pas se heurter au mur de la réalité et engendrer des déceptions. Rappelons, véritable anomalie historique, que le Stade Rennais n'a jamais terminé sur le podium du championnat lors d'une saison complète, tout en étant l'un des clubs ayant disputé le plus de saisons (66 saisons, 4e club derrière Marseille, Bordeaux et Saint-Etienne) dans l'élite. Et en haut de tableau, la concurrence s'annonce rude : malgré ses déchirements internes Paris reste Paris, Marseille a beaucoup recruté, Lille a été séduisant en préparation, Monaco a l'habitude de jouer le haut du tableau et n'aura pas de compétition européenne à disputer, le Strasbourg version Chelsea pourrait créer la surprise, Lens affiche sa cohérence et seul Lyon semble en difficulté parmi les "gros" du championnat. Et avec 18 clubs, il y aura deux "petits" en moins pour prendre des points.

Une préparation réussie

La confiance rennaise vient aussi d'une préparation plutôt réussie, avec trois matchs "référence" face à Brest (1-0), West Ham (3-1) et Nottingham Forrest (5-0) avant une défaite assez logique contre Wolverhampton (3-1). Si les résultats des amicaux ne disent souvent pas grand chose de ce que sera le début de championnat, c'est le contenu qui rassure avec des prestations consistantes dans le jeu et des recrues, Enzo Le Fée et Ludovic Blas, qui semblent déjà au diapason de leurs coéquipiers dans le jeu offensif prôné par Bruno Genesio.

Un mois d'août déterminant sur le terrain et en coulisses ?

Le Stade Rennais a été l'un des premiers clubs français à se renforcer en début de mercato : le club a enregistré dès le mois de juillet les arrivées de Ludovic Blas, Enzo Le Fée, Gauthier Gallon et Geoffrey Lembet. Avec les arrivées des deux premiers cités, le club assoit une forme de suprématie régionale, en chipant les meilleurs joueurs de ses deux plus proches voisins en Ligue 1, Nantes et Lorient. Côté départs Lesley Ugochukwu a rejoint Chelsea pour moins de 30 millions d'euros, Dogan Alemdar a été prêté à Troyes, après les départs de Badé (Séville), Diouf (Bâle puis Lens) et Guirassy (Stuttgart), les clubs où ils étaient prêté ayant levé les options d'achat en fin de saison. Lovro Majer et Jérémy Doku pourraient suivre, même si le club se montrera intransigeant sur les prix dans ces deux dossiers.

Mais ces deux cas illustrent toute la difficulté du mois d'août pour les clubs de Ligue 1, et pour Rennes en particulier : si cette année les arrivées ont été anticipées, que les dirigeants espèrent toujours signer Nemanja Matic, et réfléchissent à s'attacher les services d'un attaquant et d'un défenseur central, il faudra s'attendre à être attaqué sur des joueurs pas forcément destinés à partir, tout en sachant flairer les opportunités du mercato pour renforcer encore l'effectif. Sur le côté droit de la défense, le club devrait faire confiance à Lorenz Assignon et Guéla Doué, suscitant les interrogations avec deux jeunes joueurs assez inexpérimentés au haut niveau sur la durée.

Côté terrain, ce mois d'août sera tout aussi déterminant car le Stade Rennais a pris la mauvaise habitude de louper ses entames de championnat. Des points qui manquent en fin de saison, surtout quand on constate que les Rouge et Noir ont terminé à cinq points du troisième la saison dernière, et à trois points la précédente. Avec un calendrier abordable (réception de Metz, déplacement à Lens, réception du Havre) avant la fin du mercato, il faudra prendre des points. Rennes ne pourra vraiment s'afficher comme prétendant au podium qu'une fois ce mois d'août terminé, sur le terrain comme en coulisses.