Ligue 1 : le Stade Rennais reçoit Marseille avec "appétit et gourmandise", mais sans penser à la 2e place

C'est un beau cadeau de Noël en retard pour les supporters des Rouge et Noir : leur Stade Rennais, 3e, accueille vendredi (20h45) l'Olympique de Marseille, 2e. Et même s'il assure ne pas regarder le classement, Julien Stéphan sait que son équipe peut revenir, à deux petits points en cas de victoire.

"Je pense que la deuxième place, vous y pensez beaucoup plus que nous", a lancé aux journalistes Julien Stéphan, en conférence de presse d'avant-match. Un mantra qui a donné le ton de cette semaine de travail, du moins, de l'extérieur : officiellement, les Rouge et Noir ne pensent pas au classement.

Pourtant les faits sont têtus : vendredi, c'est le vrai choc de cette 20e journée de Ligue 1 qui aura lieu au Roazhon Park, le troisième qui reçoit le deuxième. Avec, en plus, pour Rennes, la possibilité de revenir à deux petits points des Phocéens. Et de les dépasser en cas de nouvelle victoire, mercredi, sur la pelouse de Nîmes lors du match en retard. Et ça, l'entraîneur marseillais André Villas-Boas en est bien conscient : "c'est une bonne opportunité d'écarter la concurrence, mais je serai satisfait avec un match nul", reconnaît-il.

Un choc, aussi parce que les deux équipes sont en pleine forme. Les Rennais ont remporté leur cinq derniers matchs de Ligue 1, les Marseillais ont pris 25 points sur 30 depuis la 10e journée. Une équipe "en pleine bourre", dit Julien Stéphan. "Une affiche, forcément", reconnaît l'entraîneur rennais, qui l'aborde "avec appétit et gourmandise", rappelant que le Stade Rennais n'a gagné qu'une seule fois contre Marseille dans son stade, sur les 10 dernières confrontations en Ligue 1.

Pas censé boxer dans la même catégorie que Marseille

Et en même temps, comme on dit, le coach des Rouge a Noir a relativisé l'importance de cette rencontre dont il estime quelle arrive "trop tôt pour parler de tournant", assurant que, dans le vestiaire, il n'est "pas du tout focalisé sur le classement", et qu'il "ne parle pas de podium" mais "de progression collective". Pour lui, Rennes "n'était pas censé au départ boxer dans la même catégorie que Marseille", un club dont il loue les qualités, "les nombreux internationaux", "investissements très très importants". Bref, pour lui "battre Marseille serait une performance".

Marseille est en forme, Payet aussi

Ce qui est sûr, c'est que les hommes d'André Villas-Boas arrivent lancés, malgré une qualification laborieuse en Coupe de France (1-1, 2-4 tab) sur la pelouse de Trélissac, qui évolue en National 2, ils enchaînent les performances depuis le mois de novembre, avec notamment des succès contre Lille, Lyon et Bordeaux. Porté par les performances XXL de Dimitri Payet, en mode Euro, avec cinq buts et trois passes décisives sur les huit derniers matchs, l'OM a aussi trouvé un équilibre, avec un duo Morgan Sanson - Valentin Rongier travailleur et inspiré dans l'entrejeu. Seul faille potentielle, récurrente pour le club, les latéraux, d'autant qu'Hiroki Sakai, expulsé contre Trélissac, sera suspendu, laissant probablement Bouna Sarr et Jordan Amavi prendre place sur les côtés de la défense.

Ici contre Toulouse, Dimitri Payet marche sur l'eau depuis le mois de novembre.

Alors en face, le Stade Rennais aura à opposer la confiance accumulée au cours des cinq succès consécutifs en championnat, ses transitions rapides, sa capacité, louée par son entraîneur, à se créer des occasions, mais aussi un Roazhon Park qui, pour la première fois de la saison, affichera complet.

Le groupe rennais

Les titulaires actuels sont sur le pont, avec le retour dans le groupe de Raphinha, préservé contre Amiens, en raison d'un retour plus tardif de vacances. La semaine, allégée en charge de travail après une reprise contre Amiens, qui a duré 120 minutes sur un terrain difficile, n'a donc pas fait de dégâts.

En conférence de presse d'avant-match, Julien Stéphan a annoncé le forfait de Clément Grenier, "en réathlétisation" après sa blessure au mollet. Les blessés de longue durée, comme Jonas Martin et Metehan Güclü sont toujours absents.

Préservé samedi dernier en Coupe de France, le Brésilien Raphinha est bien de retour pour la reprise de la Ligue 1.

Le match aller

Le 29 septembre dernier, le Stade Rennais était allé décrocher un match nul frustrant en terres marseillaises. Même si un nul (1-1) au Vélodrome ne ressemble pas à un mauvais résultat, les Rennais avaient largement dominé la rencontre. Domination qui avait été récompensée dès la 19e minute sur un raid de Damien Da Silva, conclu par Mbaye Niang. Contre le cours du jeu, l'OM avait égalisé sur corner par Ćaleta-Car (52e) et le score était resté inchangé, malgré des occasion rennaises en fin de match. C'était alors le sixième match sans victoire des Rouge et Noir, au cœur de la mauvaise période des hommes de Julien Stéphan.

Le classement

La 20e journée de Ligue 1

