Ligue 1 : Le Stade Rennais coince face à Reims

Les déplacements au stade Auguste-Delaune sont souvent périlleux pour le Stade Rennais, ce match l'a encore prouvé. Après une fin de match explosive, les deux équipes se quittent sur un match nul (2-2), pour cette rencontre de la 31e journée de Ligue 1.

Il aura fallu de longues minutes avant que ce match ne s'emballe. La première mi-temps a été dominée dans le jeu par les Rennais, mais les Rouge et Noir ne vont pas réussir à trouver la faille face à une défense rémoise bien en place et solide. La plus grosse frayeur sera sur une mauvaise relance au pied d'Alfred Gomis, le gardien rennais, juste après une bonne intervention (13e). Le jeune Nathanaël Mbuku tente un lob qui passe à côté.

Une folle deuxième mi-temps

Il va falloir un très bon Pedrag Rajkovic pour sauver son équipe sur une magnifique frappe de Martin Terrier après une combinaison avec Serhou Guirassy (29e). Le gardien rémois claque le ballon main opposée pour conserver le 0-0 à la mi-temps.

En seconde période la rencontre va s'emballer et Reims va ouvrir le score. Après une frappe croisée à l'entrée de la surface de Nathanaël Mbuku, Alfred Gomis repousse le ballon dans les pieds de Boulaye Dia qui n'a plus qu'à la pousser au fond (60e). Mais la joie sera de courte durée pour les Rémois qui concèdent un penalty moins d'un quart d'heure plus tard. Le Belge Wout Faes se jette sur Serhou Guirassy en position de marquer dans la surface. La faute est indiscutable et le buteur Rennais prend ses responsabilités (74e). Il trompe Pedrag Rajkovic pourtant spécialiste de l'exercice (6 arrêts sur les 10 derniers concédés par Reims).

Doublé pour Guirassy

La réaction du Stade de Reims est presque immédiate. Après une passe risquée d'Eduardo Camavinga, Ghislain Konan récupère un ballon et tente une frappe lointaine, et trompe Alfred Gomis (81e). Le Stade Rennais va montrer du caractère et c'est une nouvelle fois Serhou Guirassy qui sauve les Rouge et Noir de la défaite. Sur un corner, l'attaquant reprend le ballon en deux temps au deuxième poteaux et permets l'égalisation (83e). C'est son deuxième doublé de la saison, après celui face au Nîmes Olympique.

Le Stade de Reims va terminer la rencontre à 10 après l'expulsion sur un tacle désespéré et dangereux de Moreto Cassama sur Eduardo Camavinga lancé à toute vitesse (86e). Malgré la supériorité numérique et quelques actions chaudes, le Stade Rennais n'arrive pas à marquer de troisième but synonyme de victoire.

Rennes doit se contenter d'un match nul face à Reims et ne prend pas l'avantage sur ses concurrents dans la bataille pour les places européennes.