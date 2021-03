Ligue 1 : Le Stade Rennais continue de sombrer à Lyon pour la première sans Stéphan

Il n'y aura pas eu d'effet "démission de Julien Stéphan". Le Stade Rennais s'incline une nouvelle fois en Ligue 1, face à l'Olympique Lyonnais (1-0). Cette défaite fait glisser les Rouge et Noir au classement qui s'éloignent un peu plus encore de la cinquième place.

Pourtant en première mi-temps, les Rennais se montrent dominateurs. Ils ont la possession, les Lyonnais n'exercent pas un gros pressing et cela permet de se montrer intéressant. Serhou Guirassy, très bien servi par Jérémy Doku, va se procurer la meilleure occasion tôt dans la rencontre (9e) mais ce sera la seule vraie menace pour Anthony Lopes. Les Rennais tirent sept fois au but sans cadrer.

Un effectif pas au niveau

En seconde période Rennes ne se montre pas plus dangereux en revanche l'Olympique Lyonnais se réveille. Et c'est Memphis Depay qui va concrétiser le temps fort des Gones. Après un duel disputé à l'entrée de la surface avec Nayef Aguerd, l'international néerlandais se relève très vite contrairement au défenseur rennais et peut centrer pour Houssem Aouar. Seul au point de penalty il trompe Alfred Gomis et permet aux Lyonnais de mener au score (74e).

Philippe Bizeul, entraîneur intérimaire du Stade Rennais, aura bien tenté quelques changements. D'abord retirer le capitaine Damien Da Silva de la liste des titulaires et laisser Eduardo Camavinga sur le banc au début de la rencontre. L'entrée de ce dernier ne sera pas du tout convaincante. Ni celle de Flavien Tait, à un poste inhabituel.

Le futur entraîneur du Stade Rennais aura fort à faire pour tenter de réveiller un effectif très loin du niveau attendu. L'objectif de la cinquième place n'est pas inatteignable mais le Stade Rennais va devoir faire beaucoup mieux dès la semaine prochaine à Marseille.