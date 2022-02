Ligue 1 : le Stade Rennais crucifié par le PSG dans les dernières minutes

La Stade Rennais s'incline (1-0) face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes, ce vendredi 11 février 2022. Crucifié par un but de Kylian Mbappé dans les toutes dernières minutes de la rencontre.

Ils y ont cru jusqu'au bout, avant de voir tous les espoirs s'effondrer sur un but de Kylian Mbappé (93e). Le Stade Rennais aura accroché le Paris Saint-Germain au Parc des Princes mais rentre bredouille en Bretagne, pour cette 24e journée de Ligue 1.

Les toutes premières minutes du match ont pourtant laissé espérer les Rouge et Noir. Dès la 3e minute avec un trois contre deux pour les Rennais, mal négocié. Et plus encore sur une reprise de Benjamin Bourigeaud (6e) qui force Keylor Navas à sortir le ballon du bout des doigts.

Omari magistral

Mais le Paris Saint-Germain va reprendre le contrôle de la rencontre et la possession. Sans pour autant se créer d'occasions aussi franche que les Rennais. En partie grâce à la prestation de Warmed Omari. Pour son vingtième match en Ligue 1, le défenseur central franco-comorien aura fourni une prestation magistrale face à Kylian Mbappé. Son intervention préciseuse face à l'international français évite l'ouverture du score (40e).

Le début de la seconde période semble beaucoup plus équilibrée. Mais les Rennais, pas assez efficace, ne parviennent pas à ouvrir le score malgré les occasions. Les Rennais auront presque autant tiré au but que les Parisiens, mais avec une seule frappe cadrée il était trop compliqué de faire la différence.

Et les Rennais seront punis dans les tous derniers instants de la rencontre, sur un contre parisien. Kylian Mbappé fixe Warmed Omari, frappe à ras de terre et Dogan Alemdar ne peut sortir ce ballon qu'il touche du bout des doigts (93e).

Le classement à la 24e journée