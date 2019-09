Ligue 1 : Le Stade Rennais défie Brest pour le premier derby breton de la saison

Guingamp désormais en Ligue 2, c'est en parti face à Brest que la suprématie régionale se joue pour le Stade Rennais. Ce samedi (20h) les Rouges et Noirs retrouveront la pelouse du stade Francis-Le Blé six ans après leur dernière visite et avant la descente du club en Ligue 2.

"On est heureux que Brest soit de retour en Ligue 1 confesse Julien Stéphan l’entraîneur rennais. C'est une vraie terre de foot, il y a une identité et du caractère. L'an dernier ils ont fait un championnat magnifique et ça nous permet d'avoir un match avec de la passion et de l'engagement". Giflé 3-0 à Nîmes lors de la quatrième journée, les Brestois auront à cœur de se racheter devant leur public : "on peut s'attendre à une réception engagée mais cela se fera dans le _fair-play et les règles de l'art_" assure Julien Stéphan.

Enclencher une nouvelle dynamique

De son côté Rennes doit aussi avoir à cœur de se relancer. Deuxième de Ligue 1 (à égalité de points avec le PSG, Nice et Angers) et après un formidable début de saison, les Rennais ont terminé la première séquence du championnat sur une fausse note en concédant une défaite à la dernière minute face à Nice (1-2). "Forcément pour les compétiteurs que nous sommes cela ne fait pas plaisir a avoué Julien Stéphan. Il y a la volonté de relancer une nouvelle dynamique dès samedi."

Sept matchs en trois semaines

Face à Brest, le Stade Rennais va enclencher une série qui le verra disputer sept rencontres en trois semaines (cinq matchs de championnat et deux de Ligue Europa). Une période dense qui va demander une gestion fine de l'effectif et des organismes.

On pourrait voir dès ce samedi soir les premiers pas sous leurs nouvelles couleurs des recrues comme Raphina, Jonas Martin ou encore Joris Gnagnon. Des joueurs qui "postulent" à une place sur la pelouse a précisé Julien Stéphan. Leur présence pourrait faire évoluer le système à cinq défenseurs utilisé depuis le début du championnat

