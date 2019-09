Ligue 1 : le Stade Rennais demande que son match nul (0-0) à Brest ne soit pas homologué

Selon nos informations, le Stade Rennais a demandé par courrier à la Ligue de Football Professionnel de ne pas homologuer le résultat de son déplacement à Brest ce samedi. Une demande suite à la polémique née du but refusé aux Rennais lors du derby et au recours à l'assistance vidéo.

Le Stade Rennais est bien décidé à ne pas en rester là. Après avoir déposé une réserve technique le soir du match face au Stade Brestois, le club d'Olivier Létang a décidé ce lundi de demander à la LFP (Ligue de Football Professionnel) de ne pas homologuer le résultat de cette rencontre (0-0).

Rappel des faits : lors de la rencontre, à la 65ème minute, le Stade Rennais se voit refuser un but de Raphinha alors qu'il avait dans un premier temps été validé par l'arbitre de la rencontre Mr Turpin. Celui-ci, sous la pression des joueurs brestois et après près de 10 minutes de contestations a décidé de consulter lui-même les images de l'action sur l'écran mises à sa disposition et a finalement décidé d'annuler le but rennais.

Dans son courrier transmis à la commission des compétitions de la LFP, le Stade Rennais demande également à ce que son classement à l'issue de cette cinquième journée ne soit pas homologué.