Ligue 1 : Le Stade Rennais démarre sa saison par un succès à Montpellier (0-1)

Cela faisait cinq ans que Rennes ne s'était pas imposé pour son match d'ouverture de la saison. Le signe indien est désormais rompu. Ce succès acquis ce samedi soir sur la pelouse de Montpellier, le Stade Rennais le doit à beaucoup de valeurs mentales, un gardien de but très inspiré et, il faut le reconnaître, une belle part de réussite.

"On a bien débuté", explique Julien Stephan mais "après le but de Jérémy (6e minute) on a trop reculé (...) en deuxième période on est revenu avec de meilleurs intention mais il faut le reconnaître la réussite à été de notre côté"

Romain Salin en ange providentiel

Car les Rennais ont souffert pendant les vingt cinq dernières minutes suite à l'expulsion (69e) de Flavien Tait pour une charge sur Pedro Mendes. Réduits à 10 et face aux vagues Montpelliéraines, les Rennais ont pu compter sur un gardien en état de grâce. L'ancien portier du Sporting Portugal revenu cet été en Bretagne a repoussé un penalty d'Andy Delort (60e) puis une frappe à bout portant d'Arnaud Souquet.

Il y a eu un petit peu de chance mais tant. J'en avais besoin aussi c'est mon premier match au club - Romain Salin, gardien de but

Il a parachevé son oeuvre par une parade exceptionnelle du bout des doigts en extension sur un missile de Keegan Doly (93e).

Rennes se donne de l'air

Avec ce succès acquis de haute lutte en terre héraultaise, les Rouges et Noirs se donnent du temps. On leur promettait un début de saison très compliqué. Cela n'a pas vraiment changé, mais la réception du PSG la semaine prochaine va se préparer dans la sérénité.