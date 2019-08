Ligue 1 : Le Stade Rennais entame sa saison par un déplacement délicat à Montpellier

Montpellier, France

L'euphorie de la victoire en Coupe de France et de l'historique épopée européenne en Ligue Europa à peine digéré qu'il faut déjà replonger. Le grand bain de la Ligue 1 n'attend pas et c'est avec forcément beaucoup d'ambition que les Rouges et Noirs s'apprêtent à se jeter à l'eau. Pour démarrer, au cœur de l'été, le calendrier a désigné Montpellier. Tout sauf une destination de vacances face au 6e du dernier exercice et qui à su conserver la plupart de ses meilleurs éléments.

Montpellier peut être l'une des très belle surprise de la saison - Julien Stéphan, entraîneur du Stade Rennais

"C'est une équipe très difficile à manœuvrer chez elle" prévient d'emblée Julien Stéphan, "elle s'appuie sur un socle de joueurs qui a l'habitude de jouer ensemble depuis deux ans". L’entraîneur rennais se méfie notamment de son assise défensive de 5 joueurs "quasiment inchangée" par rapport à l'an dernier et qui en avait fait la cinquième meilleur défense de Ligue 1 la saison passée. Autre danger non négligeable, son duo d'attaquants Laborde et Delort "très complice".

Rennes n'est pas vraiment prêt

Côté Rennais difficile de savoir à quoi s'attendre. Dans son histoire récente la première journée de la saison ne réussit pas aux Rouges et Noirs (aucune victoire lors des cinq dernières saisons). Mais c'est surtout la profondeur de son effectif qui soulève des inquiétudes. Malgré les arrivées de Tait, Morel et Mendy (convalescent, il est forfait à Montpellier), des renforts se font attendre pour compenser les nombreux départ du mercato estivale. "C'est le terrain qui nous dira si on est prêt explique Julien Stéphan, "en tout cas on a le sentiment de s'être préparé de la manière la plus consciencieuse et professionnelle possible".

On sait qu'on a un calendrier de début de saison difficile - Julien Stéphan, entraîneur du Stade Rennais

Bien malin celui qui peut prédire ce que va concocter Julien Stéphan pour la rencontre face à Montpellier. Avec les nombreux départ, les retours tardifs et les blessures il va être obligé de composer. L’entraîneur rennais assure avoir des solutions. L'occasion pour la jeunesse de se montrer très tôt dans le grand bain de la Ligue 1.