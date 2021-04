Ligue 1 : le Stade Rennais étrille Dijon au Roazhon Park (5-1)

Menés dès la 9e minute par Dijon, les Rennais ont réussi à renverser la tendance et s'imposent sur un score large (5-1) à domicile, envoyant leur adversaire en Ligue 2. Avec les victoires de Lens et Marseille, c'est un statu quo dans la course à la 5e place après cette 34e journée de championnat.

Le score peut être trompeur. Face à la lanterne rouge de Ligue 1, Rennes s'est longtemps fait peur. Menés 1-0 dès la 9e minute après une sortie hasardeuse de Gomis sur Assalé et un penalty transformé par Benzia (0-1, 9e), les Rouge et Noir sont revenus rapidement à la marque grâce à Terrier, bien servi par Bourigeaud sur la droite de la surface (1-1, 16e). Rien ne sera marqué jusqu'à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, les Rennais mettent du temps à se remettre dans la rencontre et manquent même d'être à nouveau menés à la 65e après un duel raté par Assalé face à Gomis. L'inévitable Terrier permet à Rennes de prendre l'avantage après une bonne course de Camavinga (2-1, 71e), avant que Tait ne fasse le break sur une action individuelle (3-1, 73e). Les Dijonnais, condamnés à la Ligue 2, lâchent prise sur la fin de match, ce qui permet à Nyamsi (4-1, 82e) puis Grenier (5-1, 90+2) de marquer de la tête de près et ainsi parachever le succès rennais. Bruno Genesio a profité de la fin de match pour lancer en pro les jeunes Ugochukwu et Abline qui ont fait leurs débuts sous le maillot rennais.

Dans le même temps, le 5e Lens a vaincu Nîmes 2-1, alors que Marseille, 6e, avait battu reims vendredi. C'est un statu quo dans la course à l'Europe après cette 34e journée.

