Ligue 1 : le Stade Rennais favori de son déplacement chez des Angevins très diminués

A un horaire inhabituel (12h45), le Stade Rennais se déplace à Angers ce samedi pour la 33e journée de Ligue 1. Les Bretons sont engagés dans la course à la 5e place, tandis que leur adversaire du jour est onzième et n'a plus rien à jouer en championnat. Si les Angevins ont battu Rennes deux fois cette saison, à l'aller en championnat (1-2) et en Coupe de France (2-1), ce sont bien les Rouge et Noir qui seront favoris pour cette rencontre.

Des Angevins diminués... et peu concernés ?

Le SCO Angers fait face à une cascade d'absents pour ce match à Rennes : Angelo Fulgini, peut-être le meilleur Angevin cette saison, est blessé. Boufal, Manceau, Coulibaly, Cabot, Pereira Lage et El Melali sont également indisponibles, alors que Bamba est incertain. "On a beaucoup d'absents de joueurs du même poste, explique Stéphane Moulin. Je pense aux joueurs offensifs de côté. Cela m'amène à réfléchir à d'autres dispositifs." Angers pourrait reconduire son système à trois défenseurs centraux expérimenté lors de la défaite contre Lyon le week-end dernier. Le SCO est sur une série d'une victoire sur ses dix derniers matchs de Ligue 1.

S'ils n'ont plus rien à jouer en championnat, les Angevins disputeront un quart de finale de Coupe de France mercredi sur la pelouse du PSG. Leur seule occasion de finir cette saison en beauté, saison qui sera la dernière pour Stéphane Moulin à Angers, après sept ans passés à la tête de l'équipe première. Pourtant, Pierrick Capelle l'assure : "On ne va pas négliger un match de championnat pour la Coupe. Il ne s'agit pas de sacrifier le match de demain."

Des Rennais en confiance

Septièmes de Ligue 1 à quatre points de la cinquième place occupée par Lens, les Rennais devront l'emporter à Angers pour tenter de se rapprocher de leur objectif. Les Bretons enregistrent le retour de Jérémy Doku après sa suspension de deux matchs, tandis que Jonas Martin est vraisemblablement indisponible jusqu'à la fin de saison après une opération à la cheville. Faitout Maouassa est lui incertain.

Les Rennais surfent sur une belle série d'invincibilité de quatre matchs, avec trois victoires et un nul sur ces dernières rencontres. Face à son ancien club et son ancien coach Stéphane Moulin, Flavien Tait s'attend à une rencontre compliquée : "Je sais très bien comment il fonctionne. Il va vouloir retrouver le goût de la victoire avant de se déplacer à Paris en Coupe de France." D'autant plus que le SCO a changé de philosophie de jeu cette saison : "Il y a quand même plus de phases de possession qu'avant, juge Flavien Tait. Ils gardent encore leur bloc compact, ils nous ont surpris à l'aller et en coupe : vigilance totale !" Les Rennais sont prévenus.