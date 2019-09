Ligue 1 : le Stade Rennais accroche un bon nul face à Lille (1-1)

Face à une équipe de Lille qui avait aligné ses meilleurs éléments au coup d'envoi, les Rennais sont apparus très timorés en première période. Des frappes non cadrées de Camavinga et Del Castillo constituant la seule menace sur le but gardé par Mike Maignan. Plus inspirés, les Lillois auraient pu ouvrir le score par Ikoné (16e), Araujo (32e) et Bamba (33e) mais à chaque fois Edouard Mendy se montra irréprochable dans les cages rennaises.

Rennes offre encore un cadeau

Les Lillois vont prendre le score dès le retour des vestiaires (46e). Sur une passe en retrait de Gnagnon, Gélin se manque complètement et se fait subtiliser le ballon par Osimhen qui peut servir tranquillement Ikoné en retrait pour l'ouverture du score (1-0). Nouveau cadeau de la défense rennaise après le PSG et les penaltys concédés notamment contre Nice et le Celtic.

Hunou ça change tout

Entrée à la place d'un Romain Del Castillo décevant, Adrien Hunou va profiter de la bonne séquence rennaise pour s'illustrer sur l'un de ses premiers ballons. Bien servi par un centre au second poteau d'Hamari Traoré, l'attaquant rennais trompe Mike Maignan de près de la tête (68e - 1-1).

Peu utilisé cette saison du fait d'une blessure en début de championnat Adrien Hunou aurait pu doubler la mise d'une subtile aile de pigeon après un centre de Siliki (88e) mais Maignan restait vigilant sur sa ligne.

Entre-temps, Bamba avait fait passer un dernier frisson sur le but rennais d'une lourde frappe sous la barre

Du surplace mais largement dans les temps de passage

Avec ce résultat, Rennes enregistre un troisième match sans victoire et fait du surplace en Ligue 1.Mais avec 11 points en 6 rencontres et une quatrième place en Ligue 1 les Rouges et Noirs sont toujours dans le vrai. La réaction observée face au LOSC en deuxième période est de bon augure avant le déplacement à Nantes pour le derby ce mercredi (19h).