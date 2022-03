Ligue 1 : le Stade Rennais offre un nouveau festival face à Metz (6-1)

Le Stade Rennais a régalé ses supporters au Roazhon Park, face à Metz, ce dimanche 20 mars. Sans pitié, ils ont étrillé une équipe messine en très grande difficulté (6-1).

Après une désillusion avec l'élimination en Ligue Europa Conférence jeudi, les Rouge et Noir ont réagi avec une large victoire face à l'avant-dernier de Ligue 1. Avec un doublé de Martin Terrier, un triplé de Serhou Guirassy, Rennes continue de soigner son goal-average face aux plus faibles.

Un doublé de Martin Terrier

Dès les premières minutes Rennes a imposé sa patte. Au quart d'heure de jeu, Flavien Tait percute dans la surface et profite de grands espaces. Il est fauché par Jemerson et l'arbitre siffle un pénalty. Raté par Martin Terrier, Bourigeaud suit bien et la met au fond. Une joie de courte durée, l'assistance vidéo l'annule et demande de le retirer. La deuxième tentative est la bonne et Martin Terrier ouvre le score (18e).

Le meilleur buteur rennais s'offre un doublé grâce à un excellent ballon de Benjamin Bourigeaud (27e). Il croit même au triplé (35e), mais le but est annulé pour une position de hors-jeu.

Le but du 3-0 arrive à la 40e, Benjamin Bourigeaud trouve Serhou Guirassy seul au point de pénatly. L'attaquant, peu titulaire cette saison, réagi après avoir trouvé le poteau quelques minutes plus tôt. Au retour de la mi-temps, Serhou Guirassy s'offre lui aussi le doublé (53e). Il est trouvé par son capitaine Hamari Traoré, encore une fois très isolé dans la surface du FC Metz.

Un triplé de Serhou Guirassy

Il fête sa titularisation avec un triplé (63e) et aura droit à une ovation au moment d'être remplacé. Avant ça, Hamari Traoré va aggraver la marque (58e). Avec six buts, Rennes devient la meilleure attaque de Ligue 1, très logiquement.

Un but encaissé (87e) vient donner une petite piqûre de rappel au Stade Rennais mais ne gâche pas la fête. Le Roazhon Park, bien garni, peut célébrer un nouveau festival offensif à domicile. Les Rouge et Noir se placent bien dans la course à la place de dauphin de la Ligue 1.