Ligue 1 : Le Stade Rennais présente Édouard Mendy et fait le point sur le Mercato

Le Stade Rennais a officiellement présenté ce vendredi Édouard Mendy, son nouveau gardien de but pour la saison qui s'ouvre demain à Montpellier. Le Président du club Olivier Létang en a profité pour faire un point sur le mercato des Rouges et Noirs.

Rennes, France

Son arrivée a été annoncé samedi dernier à l'issue du Trophée des Champions perdu face au PSG (2-1) et dans la foulée du départ de Tomas Koubek en Allemagne. L'ex-rémois Édouard Mendy, 27 ans, était officiellement présenté ce samedi à la presse au Roazhon Park. "Nous sommes ravis qu'Édouard nous rejoigne" a lancé en préambule le Président du Stade Rennais Olivier Létang, "Édouard est considéré par quelqu'un comme Christophe Lollichon (entraîneur des gardiens passé par Rennes et Chelsea) comme l'un des meilleurs gardien de la Ligue 1". Ses statistiques au plus niveau parle en effet pour le gardien sénégalais. L'an dernier il a bouclé 14 rencontres sans encaissé de but avec le Stade de Reims.

Un gardien au parcours atypique

"J'ai été très tôt informé de l'intérêt du Stade Rennais" a précisé Édouard Mendy, "j'ai eu peur que cela ne se fasse pas mais ça a finalement été un plaisir et un soulagement de rejoindre le club". Formé au Havre, il a connut les difficultés du monde amateur avant de rejoindre l'OM en 2015 en tant que gardien de la réserve. Sa carrière prend un véritable essor en 2016 quand il signe son premier contrat pro à 24 ans avec le Stade de Reims, alors en Ligue 2. Avec le club champenois il découvre la Ligue 1 l'an dernier et va passer un nouveau palier cette saison avec la découverte des soirées européennes en Europa league.

Olivier Létang revient sur ce parcours atypique : "Édouard a eu des épreuves à gérer dans sa vie d'homme, notamment le chômage, mais cela lui a très certainement forgé un mental d'acier (...) il a une autorité naturelle et c'est un leader de vestiaire". Des qualités qui serviront sans doute au Stade Rennais après la perte de nombreux cadres pendant cette intersaison.

Mercato : encore un départ ?

Après la vente d'Ismaïla Sarr à Watford pour plus de 30 millions d'euros, les Rouges et Noirs pourraient bien perdre un autre cadre de la saison dernière. Le latéral algérien Ramy Bensebaini, qui s'est illustré lors de la CAN, serait en passe de rejoindre le club allemand de Mönchengladbach. Olivier Létang a reconnu des "contacts avancés" sans confirmer le nom du club. Le transfert pourrait se jouer aux alentours de 10 millions d'euros. Une nouvelle belle opération financière en vue pour un joueur à qui il reste un an de contrat.

Trois Semaines pour se renforcer

Si le départ de Ramy Bensebaini se confirme, il serait le cinquième titulaires de la saison dernière à quitter la Bretagne. Côté arrivées, malgré celle de Tait et Morel, le compte n'y est pas. Le club assure "travailler sereinement" selon Olivier Létang et miser sur sa jeunesse. Difficile pourtant d'imaginer qu'il ne s'active pas concrètement en coulisse pour boucler l'arrivée de renforts avant la fin du mercato estival programmée au 2 septembre.

Interrogée au sujet de Steven N'Zonzi, les dirigeants rennais ont confirmé tout le bien qu'il pensait du joueur mais assuré qu'aucune discussion n'avait lieu avec le club de Rome ou le joueur lui même. Le cas du Lorientais Alexis Claude Maurice a aussi été abordé. "C'est un joueur intéressant" a précisé Létang "mais le niveau d'attente de Lorient semble très élevé".