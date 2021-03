Ligue 1 : le Stade Rennais puni par Marseille

Les dernières minutes de ce Marseille-Rennes sont très frustrantes pour les Rouge et Noir. Les joueurs de Bruno Génésio concèdent une défaite une nouvelle fois évitable et s'enfoncent toujours un peu plus, ce mercredi soir, pour ce match en retard.

On voit même les Rennais capables de s'imposer lorsque Martin Terrier et Serhou Guirassy combinent à la 75e, et l'ancien Lyonnais trouve la barre transversale. Mais cette très bonne occasion est l'une des seule. Et moins d'un quart d'heure plus tard, l'Olympique de Marseille puni le Stade Rennais grâce à une tête de Michaël Cuisance. Le milieu de terrain marseillais beaucoup trop seul dans la surface rennaise. Une nouvelle fois un défaut de marquage de Nayef Aguerd, beaucoup trop loin de Cuisance au moment du centre.

Six défaites consécutives

Bruno Génésio appelait à un peu plus de folie dans le jeu rennais. Il n'en a rien été, et certainement pas en première mi-temps où le Stade Rennais va, une fois de plus cette saison, se révéler en équipe totalement inoffensive. Le mieux vu en deuxième mi-temps laisse espérer que les Rouge et Noir peuvent retrouver confiance.

Le Stade Rennais concède sa sixième défaite consécutive (Coupe de France incluse). La pire série depuis 2013 pour le Stade Rennais qui fêtait son 120e anniversaire le jour même. Le nouvel entraîneur rennais, Bruno Génésio, va avoir fort à faire pour redonner confiance aux joueurs offensifs et enfin retrouver la victoire face à Strasbourg, ce dimanche 14 mars.

