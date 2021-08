Dans un derby animé, le Stade Rennais et le Stade Brestois se sont quittés sur un match nul (1-1) arraché par les Finistériens dans le temps additionnel ce dimanche au stade Francis Le Blé.

Ligue 1 : le Stade Rennais quitte Brest avec le point du nul et de la frustration

Si le résultat final est logique, les Rennais peuvent repartir frustrés de Brest après avoir fait le plus dur en ouvrant le score. Après 80 minutes d'un match animé, où les occasions se sont succédées de part et d'autre, sans trouver l'ouverture, Serhou Guirassy trouvait le fond des filets à la 84e minute, d'une superbe tête sur un centre parfait de Birger Meling.

Pensant sans doute avoir fait le plus dur, les Rouge et Noir se sont mis à reculer sur les dernières minutes. Un choix malheureux puisque les Brestois égalisaient dans les arrêts de jeu sur une tête de Le Douaron, servi par Honorat. Le héros d'un duel entre Finistériens et Brétiliens est donc un Costarmoricain.

Un match nul frustrant puisque les Rennais avaient eu d'autres occasions, notamment par Doku dès la 2e minute, qui manquait le but vide sur un centre au cordeau de Martin Terrier. Après deux journées de championnat, les hommes de Bruno Genesio n'ont toujours pas gagné, alors qu'ils devront recevoir Rosenborg en match aller de Ligue Europa Conférence ce jeudi au Roazhon Park.

La réaction du coach

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le film du match