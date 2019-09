Ligue 1 : Le Stade Rennais repart frustré du derby breton face à Brest (0-0)

Le Stade Rennais repart avec le point du match nul (0-0) de son déplacement chez le voisin brestois lors de la cinquième journée de Ligue 1. Les Rennais pensaient pourtant avoir ouvert le score mais la VAR et l'arbitre Mr Turpin en ont décidé autrement.

Le but refusé au Stade Rennais restera le fait marquant de ce derby breton

Les derby bretons ne sont décidément pas des matchs comme les autres. Celui de ce samedi soir face à Brest restera dans les mémoires suite à un fait de match où pendant près de 10 minutes une confusion totale à régné sur la pelouse du Stade Francis-Le Blé.

Monsieur Turpin et la VAR en question

A la 65e minute du match, suite à un centre du latéral rennais Faitout Maoussa, le gardien du Stade Brestois Gautier Larsonneur percute son défenseur Jean-Charles Castelletto. Resté au sol, visiblement touché par le choc, le portier voit le brésilien Raphinha reprendre un nouveau centre et pousser le ballon dans le but vite.

L'arbitre de la Rencontre, Monsieur Turpin siffle au moment où le ballon franchit la ligne pour arrêter le jeu mais après consultation de la VAR (Assistance vidéo à l'arbitrage) via son oreillette et les arbitres en régie à Paris, décide de valider le but.

C'est l'incompréhension la plus complète - Julien Stéphan

S'ensuit une période de flottement de 8 minutes où les Brestois vont refuser de reprendre le jeu et demander à l'arbitre d'aller voir lui-même les images. Monsieur Turpin finit par s’exécuter et annule le but.

"Je ne comprends pas a lâché l'entraineur Rennais Julien Stéphan. C'est la première que je vois un arbitre accorder un but, d'avoir pris le temps de consulter ses collègues à Paris, d'avoir demandé à plusieurs reprise la reprise du jeu et de se déjuger comme ça pour des raisons très obscures. C'est l'incompréhension la plus complète."

Même son de cloche du côté de du Milieu de terrain rennais Clément Grenier : _Déjà il n'y a pas faute de Siebatcheu (surJean-Charles Castelletto). On ne peut pas, nous, être pris en otage_ (par les Brestois qui refusent de reprendre le jeu) comme ça sur le terrain.

Ce sont des situations que l’on ne peut pas revoir cette saison - Olivier Létang, président du Stade Rennais

Une autre salve est venue à l'issue du match de la part du président rennais Olivier Létang. Dans un communiqué publié sur le compte Twitter du club : "On se pose des questions par rapport à des décisions arbitrales particulières. On ne va pas entrer dans la parano ou la théorie du complot mais il faut s’interroger. Cela veut dire quoi ? La prochaine fois qu’une décision ne nous est pas favorable, on n’engage pas ? Au-delà du Stade Rennais F.C., ce sont des situations que l’on ne peut pas revoir cette saison."

Olivier Létang fait également référence au pénalty qu'auraient pu obtenir les Rennais en première période suite à un contact dans le surface de réparation entre Denys Bain et Raphinha. Le Stade Rennais a décidé de poser une réserve technique suite au but refusé.