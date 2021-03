Ligue 1 : Le Stade Rennais retrouve confiance et enchaîne à Metz

Le Stade Rennais réalise enfin une performance attendue par tous. Une victoire nette et (presque) sans trembler, face au FC Metz, pour la 30e journée de Ligue 1. Les joueurs ont repris confiance et ça se voit.

Dès les premières minutes le Stade Rennais va imposer une domination sans partage aux Messins et va concrétiser ce temps fort (18e). Martin Terrier récupère un ballon à l'entrée de la surface adverse, il sert en retrait Jérémy Doku qui marque son premier but en Rouge et Noir après 31 matchs. Un but très attendu par les supporters et qui devrait faire du bien au jeune international belge (18 ans).

Le Stade Rennais va enfoncer le clou 20 minutes plus tard après une faute dans la surface de l'ancien Rennais Vincent Pajot sur Hamari Traoré. Martin Terrier décidément indispensable en ce moment s'empare du ballon et tire en lucarne pour conforter l'avantage rennais avant la pause.

Toujours en course pour l'Europe

Les premiers instants de doute vont s'installer après l'exclusion de Jérémy Doku (50e) pour un geste dangereux sur Thomas Delaine. Mais même si à 11 contre 10 les Messins vont enfin retrouver de la présence dans le camp rennais, ils ne se montre pas pour autant dangereux. Notamment contrés par une défense impériale et un retour en force du capitaine Damien Da Silva.

En fin de match Serhou Guirassy, entré en jeu à la place de Martin Terrier, va même alourdir encore un peu plus la marque après un ballon d'Eduardo Camavinga en profondeur. Très solide sur cette action, il montre à son nouveau coach, Bruno Génésio, qu'il ne faut pas non plus l'oublier. Moins de deux minutes après les Rennais se font surprendre par Pape Yade qui réduit l'écart (1-3) mais le but est presque anecdotique tant la victoire est importante pour le Stade Rennais.

L'équipe a montrée tous les signes d'une confiance retrouvée et fait une belle opération au classement, en passant devant le FC Metz. Mais surtout, Rennes est provisoirement à un point de la 5e place avant les matchs de Marseille et Lens.

Le classement de Ligue 1