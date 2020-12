Ligue 1 - Le Stade Rennais retrouve enfin la victoire à Nice (0-1)

Mbaye Niang a concrétisé la domination rennaise et marque son premier but cette saison, face à Nice.

Enfin ils tiennent une victoire. Les Rennais qui étaient en souffrance en Ligue 1 ont mis fin à une série noire face à l'OGC Nice, ce dimanche après-midi (0-1). Les rouge et noir ont réussi à maîtriser une rencontre face à des Niçois en grande difficulté, et regagnent une place au classement (8e).

Mbaye Niang va libérer son équipe (28e), servi par le jeune Adrien Truffert. Il a tout le temps d'ajuster Walter Benitez d'une frappe qui passe sous le corps du gardien Niçois. L'attaquant rennais qui retrouve une place de titulaire en l'absence de Serhou Guirassy (blessé) inscrit son premier but de la saison et est venu concrétiser un temps fort rennais.

Confiance retrouvée

Parce que plus tôt l'attaquant niçois Amine Gouiri avait déjà sauvé son équipe grâce à une retournée acrobatique sur la ligne, alors que la tête de Nayef Aguerd allait tromper le gardien niçois (15e). Rebelote dix minutes plus tard, il faut une superbe parade de Walter Benitez pour empêcher Nayef "airlines" Aguerd de marquer de la tête, décidément son arme favorite.

La seconde période va être marquée par une maîtrise rennaise dans le jeu, dès les premières minutes. Les Niçois complètement éteints ne vont rien pouvoir. Et si le Stade Rennais n'alourdit pas le score, la victoire est là et c'est le plus important pour cette équipe qui revenait de trois jours de stage à Marbella. Trois jours pour retrouver de la cohésion et de la confiance, mission réussie.

Le classement à l'issue de la 14e journée de Ligue 1