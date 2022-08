Ligue 1 : le Stade Rennais s'apprête à retrouver la compétition avec des ambitions élevées

Deux mois et demi après sa quatrième place arrachée dans le temps additionnel à Lille, le Stade Rennais retrouve la Ligue 1, ce dimanche (17h) face à Lorient au Roazhon Park. Après une saison historique sur le plan du spectacle proposé par les Bretons, le club se veut ambitieux pour continuer à grandir.

"Faire mieux que la saison dernière"

Les têtes pensantes du secteur sportif rennais ont tous les deux utilisé la même formule ces dernières semaines pour présenter les ambitions du Stade Rennais : pour Bruno Genesio et Florian Maurice, "il faudra faire mieux que la saison dernière". De quoi viser, sans le nommer, un podium en fin de saison. L'exercice passé, les Rennais avaient échoué à trois points de la troisième place, et à cinq de la deuxième, malgré douze défaites au compteur.

C'est sur ce point que les Rennais devront progresser : transformer les défaites frustrantes en nuls, tout en conservant l'animation offensive qui a fait leur force, avec 82 buts marqués en championnats, et 101 sur l'ensemble de la saison. Pour ce faire, les priorités du mercato ont concerné le secteur défensif en début de mercato.

Un mercato jusqu'ici emballant, mais loin d'être terminé

En commençant par le gardien. Le coach et son staff ont estimé qu'Alfred Gomis leur avait rapporté trop peu de points la saison dernière pour poursuivre l'aventure avec le Sénégalais en numéro 1. Le champion du monde de 37 ans Steve Mandanda a été recruté début juillet, avec comme mission principale de réaliser les arrêts décisifs que son prédécesseur n'avait pas su apporter dans les moments importants.

Devant lui, le chantier principal du mois de juillet a concerné la charnière : avec le départ de Nayef Aguerd pour West Ham pour 35M€, conjugué à la blessure (pubalgie) pour trois mois de Warmed Omari, Rennes avait un nouvel axe défensif à construire. Sur la préparation, seul Loïc Badé pouvait être considéré comme un futur titulaire, tandis que les jeunes Guéla Doué, Noah Françoise et Jeanuël Belocian se sont succédés en défense centrale, dans ce qui a plus ressemblé à du bricolage que des solutions de long terme, malgré le potentiel des trois joueurs issus du centre de formation.

Après avoir passé de son propre aveu trop de temps et d'énergie sur le dossier Kim-Min-jae, qui a finalement choisi Naples, Florian Maurice s'est heurté au refus du Benfica de céder le Brésilien Morato. Le directeur sportif du Stade Rennais s'est replié sur le Belge Arthur Theate (22 ans), arraché à Bologne pour 20M€ et sur le Gallois Joe Rodon (24 ans), qui arrive de Tottenham en prêt avec option d'achat. Deux arrivées enregistrées juste à temps pour la reprise du championnat, mais qui devront rapidement s'adapter et composer avec la concurrence de Loïc Badé, qui compte s'imposer après une première saison compliquée en Bretagne.

Hamari Traoré et Benjamin Bourigeaud ne sont toujours pas fixés sur leur avenir © Maxppp - Philippe RENAULT/PHOTOPQR/Ouest-France

Si le Stade Rennais compte encore recruter deux joueurs (un milieu de terrain puissant et technique ainsi qu'un attaquant complet),les dossiers chauds de la fin de l'été concernent aussi les départs. Les deux cadres les plus importants de l'équipe, Hamari Traoré et Benjamin Bourigeaud sont en fin de contrat dans moins d'un an. Selon L'Equipe, le Malien serait aujourd'hui plus proche de rester que de partir. Quant à Benjamin Bourigeaud, qui dispose d'une offre de prolongation avec une importante revalorisation salariale, il privilégierait toujours un départ selon nos informations, même si les offres ne se bousculent pas pour le milieu de terrain malgré la saison exceptionnelle (11 buts et 13 passes décisives en Ligue 1) dont il sort sous le maillot rennais. En conférence de presse ce mercredi, Florian Maurice a rappelé que les deux joueurs "sont toujours sous contrat pendant un an". Et de conclure : "à partir du moment où on débute le championnat, on le finira ensemble." Une forme de pression pour convaincre les joueurs de prolonger à Rennes ?

Enfin, sur le plan des possibles départs, le meilleur buteur rennais la saison passée Martin Terrier susciterait des intérêts en Premier League, tout comme Kamaldeen Sulemana. Serhou Guirassy susciterait l'intérêt du Strasbourg de Julien Stéphan, qui l'avait recruté à Rennes. Mathys Tel a lui définitivement quitté le club pour rejoindre le Bayern Muncih contre 30M€, un montant record pour un joueur de moins de 18 ans.

Le mois d'août sera chaud. Sur le plan du calendrier, le Stade Rennais aura trois réceptions abordables (Lorient, Ajaccio et Brest) et deux déplacements compliqués (Monaco et Lens) pour s'affirmer comme un concurrent sérieux au podium dès le début de cette nouvelle saison.

Les résultats du Stade Rennais en préparation

Défaite 1-0 à Fribourg (Allemagne) le 16 juillet

Victoire 2-1 (Terrier 39e, Thomas CSC 40e) à Caen le 20 juillet

Victoire 3-2 (Bourigeaud 5e, Laborde 55e, Majer 58e) à Augsbourg (Allemagne) le 23 juillet

Victoire 1-0 (Guirassy 49e) à Saint-Nazaire face au FC Nantes le 27 juillet

Défaite 2-1 (Theate 7e) contre Aston Villa au Roazhon Park le 30 juillet

Les mouvements de l'intersaison

Les arrivées

Steve Mandanda (OM), libre

Arthur Theate (Bologne), 20M€

Joe Rodon (Tottenham), prêt avec option d'achat

Les départs