Ligue 1 : le Stade Rennais s'écroule face à Reims (0-1)

M'Baye Niang et les rennais se sont inclinés (0-1) face à Reims

Redoutable. C'est comme ça que Julien Stéphan avait qualifié l'adversaire du jour face au Stade Rennais. Le coach breton avait toutes les raisons de se méfier des Rémois, eux qui s’étaient imposé à Marseille et Paris. Ils ont donc récidivé ce dimanche après-midi en s'imposant grâce à un but de Boulaye Dia (49e) sur la pelouse du Roazhon Park.

Le match

Les Rémois ont donné le ton d'entrée. Avec un pressing très fort dans le premier quart d'heure ils auraient dû ouvrir le score sans un Romain Salin inspiré (le gardien numéro 2 du Stade Rennais remplaçait Mendy blessé). Dia (5e), Donis (11e et 22e), Oudin (15e) et Romao (19e) se sont procuré des occasions très net dû notamment à une incapacité rennaise à ressortir proprement le ballon.

Julien Stéphan n'a alors pas attendu pour changer son système de jeu dès la 20e minute en passant de trois à quatre défenseurs. Réorganisés, les Rennais se sont procuré une occasion par Maoussa de la tête seul aux six mètres qui manquait le cadre.

Pourtant prévenus des intentions rémoises, les Rennais se sont fait surprendre dès la 49e par Boulaye Dia sur un très bon service de Rémy Oudin. Menés, les Bretons ont bien tenté de réagir, mais Bourigeaud et Raphinha ont trouvé le poteau et la barre à quelques secondes d'intervalle (55e). Traoré, lui ratait le cadre à bout portant (56e) tout comme Gnagnon sur une tête trop enlevée (93e) alors qu'il se trouvait seul face à Rajkovic.

Rennes a t-il les épaules ?

Au sortir de sa série de sept matchs en trois semaines, le Stade Rennais n'a donc pas réussi à s'imposer une seule fois. Ce qui interroge sur sa capacité à mener de front, coupe d'Europe et championnat. "Les équilibres sont fragiles mais on a une vraie confiance dans l'équipe. On est convaincu qu'on va inverser les choses" assure le président du Stade Rennais Olivier Létang.

Raphinha pas au niveau

La recrue la plus chère de "l'ère moderne" a encore une fois ratée sa prestation ce dimanche après-midi avec les Rouges et Noirs. Proche du joueur, le gardien Romain Salin assure qu'à l'entrainement il voit "de très bonnes choses" de la part du Brésilien comme de Flavien Tait "après il va falloir qu'ils aillent chercher la confiance. On s'aime tous les uns les autres mais ça ne suffit pas pour gagner un match".

Rennes, dixième au classement,va désormais disposer de deux semaines pour tenter de trouver des solutions. Le 20 octobre prochain les Bretons se rendront chez un autre club en difficulté, l'AS Monaco (15e).