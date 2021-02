Ligue 1 : le Stade Rennais s'enfonce un peu plus à Montpellier (2-1)

Une réaction des joueurs du Stade Rennais était attendue. Elle n'est pas venue. Les Rouge et Noir s'inclinent face à Montpellier (2-1), ce dimanche 21 février. Cela fait désormais cinq matchs que les Rennais ne se sont pas imposés en Ligue 1.

Le Stade Rennais a pourtant été l'auteur d'un très bon premier quart d'heure de jeu. Avec un Jérémy Doku qui a largement pris le dessus sur les défenseurs montpelliérain. Serhou Guirassy va même tenter une Madjer (6e) malheureusement contrée par Jonas Omlin. Mais à la 17e minute Stephy Mavididi va mettre fin au temps fort rennais sur un très bon coup-franc de Téji Savanier. A la limite du hors-jeu, il arrive à tromper Alfred Gomis.

Une défense attentiste

Son deuxième but dix minutes plus tard (27e) ne souffre d'aucune contestation. Après une passe en retrait complètement ratée de Jonas Martin, l'attaquant anglais de Montpellier reprend une première frappe contrée, trompe Damien Da Silva et Nayef Aguerd et marque son doublé.

Les Rennais sont attentistes en défense et le paye cher malgré leur domination sur le terrain. L'écart aurait pu être encore plus important, après une faute dans la surface d'Hamari Traoré sur Stephy Mavididi. Mais Téji Savanier manque le pénalty. Événement rare, ce n'est que la deuxième fois de sa carrière professionnelle qu'il manque un penalty (21 tentés).

Il faudra attendre la 78e pour voir le Stade Rennais réduire l'écart. Serhou Guirassy, bien servi par Clément Grenier, dribble le gardien montpelliérain et marque son quatrième but de la saison. Rennes n'aura pas les moyens de trouver l'égalisation et concède cette nouvelle défaite.