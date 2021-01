Ligue 1 - Le Stade Rennais s'impose à Brest dans le derby (2-1) et poursuit sa série d'invincibilité

Malgré l'avance au classement des Rennais avant ce derby, la tâche s'annonçait compliquée pour les hommes de Julien Stéphan : Brest n'avait perdu que deux matchs sur neuf cette saison à domicile.

Et d'entrée, les Brestois ont cueilli à froid les Rouge et Noir : après quatre minutes de jeu, Franck Honorat s'y reprend à deux fois pour tromper Salin après un bon centre en retrait de Romain Perraud (1-0, 4e). A l'extérieur du stade Francis Le Blé, quelques ultras brestois étaient venus marquer leur soutien à leur équipe avec des fumigènes, et savouraient cette ouverture du score. Mais l'avantage est de courte durée. Trois minutes plus tard, Martin Terrier sert Bourigeaud au deuxième poteau qui bat Larsonneur de près (1-1, 7e). Sur le reste de la première mi-temps, les occasions sont brestoises mais Rennes tient bon, même si les Brestois auraient sans doute pu obtenir un penalty pour une faute de Truffert sur Mounié juste avant la mi-temps.

Au retour des vestiaires, les Rouge et Noir reprennent le contrôle du match grâce à leur qualité technique, sans se procurer de vraie occasion. A la 75e, Truffert est percuté au deuxième poteau par Honorat et les Rennais obtiennent leur premier penalty de la saison en championnat. Grenier transforme (1-2, 77e). Sur la fin du match, Rennes sera mis plusieurs en difficulté par le jeu de tête de Mounié, qui trouvera la barre de Salin à la 89e. Rennes ramène finalement trois points du Finistère, et reste dans le bon wagon pour la course à l'Europe.

Le classement

Les résultats de la 20e journée de Ligue 1